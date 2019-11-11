إليك أجمل العطور المغرية لزوجك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - كثير من العطور تتميز بقدرتها الفائقة على تغيير المزاج والتأثير في الجنس الآخر. وعلى رغم أن اختيار العطر هو أمر شخصي للغاية، إلا أن هناك نغمات قوية ومثيرة يمكن أن تغري الزوج من دون منازع، بالتالي إن كنت تسعين دائماً الى إحاطة الشريك بعطر يجعله يتذكرك في كل لحظة، فإننا سنعرفك في ما يلي الى أبرز النغمات والعطور التي تغري الزوج وتجعله شديد الانجذاب إليك، مفضلاً البقاء بقربك في كل حين.

عطور مغرية وجذابة

الفانيلا

الفانيلا هي من أكثر النغمات شيوعاً في تركيبة العطور العالمية، فرائحتها الحلوة الشهية تبعث الراحة في النفس وتعمل على تهدئة المزاج، إذ كانت تُستخدم قديماً من قبل النساء لجذب الرجل، نظراً الى أنها من الروائح التي تغري الرجل وتحرك مشاعره وأحاسيسه. ومن بين عطور الفانيلا التي ننصحك بتجربتها، عطر Tender Romance من رالف لورين Ralph Lauren، فرائحته شرقية لذيذة وحسية، تعزز رائحة الياسمين من جمالها.

اللافندر

Mon Guerlain

عندما يتم مزج اللافندر مع نغمات عطور أخرى تصبح رائحتها في غاية السحر والجاذبية، وهي تُعرف باسم "عشبة الحب"، ولطالما استخدمتها النساء لإغراء الرجال، نظراً الى رائحتها الحسية التي تثير المشاعر والأحاسيس. ومن بين عطور اللافندر، بإمكانك اعتماد عطر Mon Guerlain Eau de Parfum ، الذي يتميز برائحته القوية والمركزة، أو عطر Tom Ford Fougère d'Argent، الذي يمزج بين اللافندر والماندرين ليمنح المرأة سحراً لا يقاوم.

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اليلانغ يلانغ

J'adore Eau de Parfum

هذه الزهرة الاستوائية هي إحدى النغمات الأكثر إغراء بالنسبة الى الرجل، لذلك هي تتواجد في تركيبة الكثير من العطور العالمية الراقية والفخمة. وتلاقي العطور التي تتركز على اليلانغ يلانغ رواجاً وانتشاراً كبيراً بين النساء، كونها تعزز من سحرهن وجمالهن أمام الطرف الآخر. ومن بين العطور التي تتركز على اليلانغ يلانغ، ننصحك باستخدام عطر Coco Mademoiselle من شانيل، أو عطر J’adore من Dior.

الياسمين

رائحة الياسمين شهيرة للغاية ولها تاريخ طويل في استخدامها لإغراء الرجل. ونظراً الى رائحتها القوية والحسية، يعد الياسمين إحدى أكثر النغمات استعمالاً في العطور، فهي تعزز الرغبة لدى الرجل وتثير المشاعر والأحاسيس في داخله. ومن بين عطور الياسمين، ننصحك بتجربة Alien منThierry Mugler، وLight Blue من دولتشي آن غابانا.

الأخشاب والجلود والتوابل

تعمل روائح الأخشاب مثل خشب الصندل، والجلود، والتوابل لا سيما الفلفل، على تعزيز الشعور العاطفي لدى الرجل، إذ إن رائحة هذه النغمات القوية جداً والنفاذة تغري الطرف الآخر وتجذبه بسرعة البرق، وفي المقابل هي تمتلك تأثيراً مهدئاً.



ننصحك بتجربة عطر Sensuous من Estee Lauder الذي يتركز على الأخشاب، وعطر Red Door من Elizabeth Arden.