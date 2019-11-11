آسيا تلفت الأنظار بإطلالاتها بعد أن أزالت الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - اشتهرت آسيا بين الفاشيينيستاز والإنفلونسرز العربيات المحجبات، وباطلالاتها العصرية التي كانت تنسقها بأسلوب شبابي ومحتشم تناسب مع حجابها، ومؤخرًا فاجأت الجميع بعد أن قررت إزالة الحجاب، ولفتت الأنظار لأحدث اطلالاتها والتي استعرضتها على انستقرام من دون الحجاب، والتي بدت عصرية ومبتكرة، والتي حافظت بها حتى الآن على الأسلوب الشرقي المحافظ، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة ناعمة بالأبيض نسقتها آسيا

اطلالة أنيقة بالأبيض اعتمدتها آسيا





بهذه الاطلالة التي نشرتها آسيا على انستقرام، أعلنت عن نزعها الحجاب وقد اختارت اللون الأبيض الذي هو أحد أبرز الألوان الرائجة لهذا الموسم، ولا سيما وأنها اختارت قميصًا بتصميم كلاسيكي وتنورة ناعمة منسدلة، وزينت اللوك ببعض العقود الناعمة باللون الذهبي.





تنسيق شبابي في الجينز نسقته آسيا

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آسيا في تنسيق في الجينز مستوحى من الثمانينات



لوك صباحي مستوحًى من الثمانينيات اعتمدته آسيا مؤخرًا في أحدث اطلالاتها، حيث إنها اختارت بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب باللون الأسود، من فوقها بليزر بتصميم مبتكر متفاوت الأطوال، وأكملت اللوك بحذاء كونفرس Convers الرياضي باللونين الأسود والأبيض.





التنورة الماكسي خيار آسيا

لوك شبابي نسقته آسيا



تعشق آسيا تنسيق الاطلالات العصرية والمبتكرة، منها هذا اللوك الذي اعتمدته مؤخرًا، وقد اختارت فيه تنورة ماكسي باللون الأصفر النيون الرائج هذا العام، وقد نسقت معها توب معرقة بأكمام طويلة، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أسود وأبيض، مع جوارب مقلمة وملونة أضافت من خلالها لمسات شبابية لافتة.



شاهدي اطلالات آسيا بعد أن أزالت الحجاب والتي لفتت بها الأنظار من خلال الأسلوب العصري والمبتكر الذي اعتمدته واخبرينا رأيكِ بها.