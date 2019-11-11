الملكة رانيا في إطلالات خريفية تليق بمناسباتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - الكثيرات من النساء يعتبرن الملكة رانيا من أكبر الملهمات في الموضة، ولا سيما النساء في الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث إنّ اطلالاتها الملكية التي تختارها، تتمتع بأسلوب راقٍ ونوعٍ محبب من العصرية الشبابية، ودائمًا ما تعتمد النمط المحافظ الذي يناسب النساء العربيات بشكل عام، وفي مختلف المناسبات نشاهدها في تنسيقات أنيقة وأزياء مميزة ومتنوعة، منها الفساتين والتايورات والبنطايل والتنانير، وغيرها، وتحرص دائمًا على اختيار هذه الاطلالات بحسب المناسبة وبحسب الموسم أيضًا، واليوم جمعنا صور الملكة رانيا في اطلالات خريفية تليق بمناسباتكِ لتستوحي منها.



تنسيق خريفي في البليزر اعتمدته الملكة رانيا

تنسيق خريفي أنيق في البليزر والبنطلون الأبيض





تعتمد الملكة رانيا في الكثير من اطلالاتها جاكيت البليزر، لا سيما وأنّ هذه القطعة دائمًا في الموضة وتوحي بالكثير من الأناقة، وهذا اللوك الخريفي الذي نسقته الملكة رانيا في إحدى المناسبات، تمحور بشكل أساسي حول البليزر الذي اختارته باللون البيج الرمادي بقصة محددة الخصر، ونسقت من تحته توب بياقة عالية من اللون نفسه، وأكملت الاطلالة باختيارها بنطلونًا أبيض عريضًا، وحذاءً رماديًّا بكعب عالٍ وشنطة يد صغيرة من فندي Fendi.





الملكة رانيا أنيقة في ترانشكوت باللون الزيتي

ترانشكوت نسقته الملكة رانيا مع بنطلون أبيض



الترانشكوت عاد للموضة بقوة في المواسم الماضية، وهو قطعة مثالية لاطلالات الخريف، حيث إنه يحمي من البرد أو المطر، من دون أن يكون قماشه سميكًا وثقيلًا، وقد نسقت الملكة رانيا اطلالة أنيقة وشبابية في الترانشكوت الطويل الذي اختارته باللون الأخضر الزيتي، مع تفاصيل ناعمة باللونين الأحمر والأبيض، وقد نسقت معه بنطلونًا أبيض وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الأحمر العنابي.





فستان باللون البنفسجي تألقت به الملكة رانيا

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فستان بنفسجي مع حزام على الخصر اختارته الملكة رانيا



أحد أكثر الألوان رواجًا ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2019-2020، هو البنفسجي، والملكة رانيا من عاشقات هذا اللون، وقد شاهدناها به في أكثر من مناسبة مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ميدي بنفسجيًّا بقصة مستوحاة من السبعينيات، زينت خصره بحزام من الجلد باللون العسلي، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة مميزة.







درجات لونية خريفية بأسلوب الملكة رانيا

اطلالة خريفية راقية تألقت بها الملكة رانيا



درجات البيج والعسلي دائمًا ما تكون الأكثر استعمالًا في الخريف، لا سيما وأنها شبيهة بألوان هذا الفصل وأوراقه الصفراء، والملكة رانيا نسقت لوك أنيقًا من هذه الألوان، وكان عبارة عن معطف من دون أكمام باللون العسلي، من تحته قميص أبيض وبنطلون مقلم باللون البني الداكن، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأصفر الغني.



الملكة رانيا في اطلالات خريفية تليق بمناسباتكِ شاهدي الصور التي اخترناها لكِ من مختلف المناسبات، واستوحي من التنسيقات التي تعجبكِ لتتألقي بأسلوب الملكة رانيا.

7 إطلالات تؤكد أنّ الملكة رانيا تعشق الموضة