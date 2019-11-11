فساتين سهرة مخمل آخر موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - قدمت دور الأزياء العريقة باقة مميزة من فساتين السهرة المخمل التي حافظ على مكانتها على منصات العروض ، ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020.

"الخليج 365" جمعت لكِ 15 موديل وتخبرك بأسرار إنتقاء ما يناسب شكل جسمك.



فساتين مخمل قصيرة

Elie Tahari



بالنظر إلى مجموعات الأزياء الجاهزة خريف 2019 سنلاحظ هيمنة الفساتين المخملية القصيرة على المشهد حيث تألقت بها عارضات إيلي تهاري Elie Tahari ودينيس باسو Dennis Basso و MSGM، اعتمديها لتزيدي من طول قامتك ونسقيها مع حذاء مدبب من الأمام بكعب رفيع.



فساتين مخمل بأكمام منفوخة

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كوني السباقة في إعتماد هذه الصيحة الدارجة والتي زينت عروض أسماء شهيرة في قطاع الموضة مثل إميليا ويكستيد Emilia Wickstead و MSGM وإيترو Etro، يضمن لكِ هذا الستايل إخفاء الكتفين النحيلين ويمكنك لوك أنثوية بلمسة ملوكية.



فساتين مخمل بقصة مستقيمة

Oscar De La Renta



نجحت فساتين السهرة بالقصة المستقيمة في حجز مكانًا بارزًا لها على منصات عروض 2019 في مختلف المواسم، لا تترددي في إختيار واحد من الموديلات الموقعة من بادجلي ميشكا Badgley Mischka و كاميلا آند مارك Camilla and Marc وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta اذا كان قوامك على شكل الساعة الرملية لتبرزي نحافة الخصر.



فساتين مخمل واسعة

Reem Acra



تعتبر الفساتين المخمل المصممة بتنانير واسعة أو غير ملاصقة للقامة كما في مجموعات راشيل زوي Rachel Zoe وريم عكرا Reem Acra من الموديلات التي تناسب جميع أشكال الأجسام لا سيما الممتلئة.

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