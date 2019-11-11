خاتم وحذاء بكلفة القصور ... ما قيمتهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - المجوهرات والأحذية هما أكثر ما يشغل المرأة عندما يتعلّق الأمر بأناقتها. من هنا، تعمد النساء إلى متابعة الترند والجديد؛ لكن ما يتضمّنه هذا المقال قد يشكّل صدمة إيجابية لناحية الأسعار. هل تتوقعين مثلا أن تفوق كلفة خاتمك الـ 70 مليون دولار؟ أو سعر حذائك فوق الـ 15 مليون؟ فلنتعرّف على أغلى حذاء وخاتم في العالم، وعن مميّزاتهما:



أغلى خاتم في العالم

خاتم ألماس في العالم بـ 72.1 مليون دولار

تم شراء أغلى خاتم ألماس في العالم مقابل 72.1 مليون دولار في مزاد "سوثبي"_المعرض الأكبر للمجوهرات في العالم، والذي أُقيم في هونغ كونغ عام 2017. قطعة الماس التي يحتويها الخاتم "CTF Pink Star" عبارة عن 59.60 قطعة بيضاوية ذات اللون الوردي المذهل المتوهّج داخلياّ، وهي جزء من مجموعة نادرة تضمّ أقل من 2 في المائة من جميع الأحجارالكريمة. الجوهرة إستحوذ عليها صانع المجوهرات في هونج كونج Chow Tai Fook. كانت تُعرف في الأصل بالنجمة الوردية، وقد أعيد تدوينها باسم الـ CTF بعد أن تمّت إضافة الأحرف الأولى من اسم الشركة إلى اسم الجوهرة الأصلي على قاعدة: إذا دفعت ثمنها، فعليك بالتأكيد أن تجد طريقة لتذكير الناس بأنّك تمتلكها.

تم شراء أغلى خاتم في العالم في مزاد "سوثبي"_المعرض الأكبر للمجوهرات عالمياً

خواتم 2020 من الماس آخر موضة

حتى لو تحطّمت الأرقام القياسية، فإن النجمة الوردية كانت ولا تزال صفقة العمر في عالم المجوهرات. لقد إجتذبت عرضًا بقيمة 83 مليون دولار عندما طُرحت لأول مرة في مزاد من قبل Sotheby's Geneva عام 2013. وقد تم تقديم هذا العرض بواسطة قاطع الألماس في نيويورك Isaac Wolf نيابة عن مجموعة من المستثمرين، ثم تخلّف فيما بعد عن الدفع ونتيجة لذلك، عاد الخاتم إلى كتلة المزاد.

ليست CTF Pink Star قطعة المجوهرات الأولى ذات السعر الباهظ، إذ تم بيع خاتم "أوبنهايمر بلو" عام 2016 مقابل 57.7 مليون دولار في جنيف. سُميّ الخاتم على اسم السير فيليب أوبنهايمر الذي أعطاه لزوجته باميلا. وقبل ذلك، تم منح لقب "أغلى خاتم في العالم" لماسة وردية أخرى تُعرف باسم The Graff Pink، والتي كانت مملوكة سابقًا من صائغ المجوهرات هاري وينستون، والتي بيعت بمبلغ 46.2 مليون دولار في Sotheby's في جنيف.

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خواتم زفاف من الماس الأصفر

Oppenheimer Blue ثاني أغلى خاتم الماس في العالم



الأحذية الغالية... لسبب طبي أم نخبوي؟

"إنّ المرأة التي تمتلك بعض النقود الإحتياطية لا بدّ أن تكون في حاجة إلى زوج جديد من الأحذية"... مقولة عالمية قديمة، وقريبة حقاً من الواقع. نحن لا ننتقد المرأة هنا، فحتّى أطباء الأطفال يقولون إنّه من المهم إمتلاك أكثر من زوج واحد من الأحذية، إذ يقول جرّاح القدم جاكي سوتيرا عبر "موقع الصحة العالمي" "إنّ الإنزلاق على نفس الأحذية يومًا بعد يوم يمكن أن يسبّب التعب في القدم لأنّكِ تستخدمين باستمرار نفس المناطق من القدم للمشي والتحرّك."

ترند: أحذية خريف 2019

لذا، عليكِ التأكد من وجود بضعة أزواج من الأحذية المريحة وتدويرها طوال الأسبوع. ومن البديهي أنّ الأحذية الأكثر تكلفة تدوم لفترة أطول، ومن المرجّح أن يتم تصميمها بأسلوب كلاسيكي سيبدو عصريًا لسنوات قادمة.

هناك من يحبّون أن يبرزوا أحذيتهم وأن يكونوا متميّزين للغاية، وهم على إستعداد لدفع الغالي والرخيص لشراء زوج رائع. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، هناك أحذية يمكن أن يصل سعرها إلى عشرات الآلاف من الدولارات، مثل ماركة Testonis، التي تكلّف أحذيتها ما بين 30،000 دولار إلى 38،000 دولار؛ وStilart Weitzman's، التي تصل أسعار أحذيتها إلى 1.09 مليون دولار، أما الصدمة في أحذية Harry Winston، حيث كلفة أحذيتها 3 ملايين دولار.

أغلى حذاء في العالم

Passion Diamond أغلى حذاء في العالم

صيحات أحذية من أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع 2020

أغلى حذاء في العالم هو حذاء "باشون دايموند" / Passion Diamond، الذي بلغ 17 مليون دولار، وهو إبتكار من قبل Jada Dubai (المعروف بصنع الأحذية التي يمكن أن تكلف 25000 دولار للزوج). إستغرقت صناعة الحذاء تسعة أشهر وهو مصنوع من أربعة مواد: الجلد والحرير والذهب و 236 ماسة. تم وضع الماس النادر فقط.