فيديو.. المرأة في حياة مصطفى يونس.. تزوج 4 مرات إحداهن 21 يوما

هجوم شديد تعرض له لاعب النادي الأهلي السابق، مصطفى يونس، عقب تصريحاته بخصوص فرق الناشئين بنادي الأهلي وكيفية اختيار المواهب، والذي وصفه بكونه يرجع لصالح "أبناء السيدات الجميلات"، واستنكر الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتصريحاته معتبرينه يحمل إساءه كبيرة للنادي الأهلي وأولياء أمور اللاعبين، ما جعله يتصدر محركات البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

ويرصد هُن، المرأة في حياة لاعب النادي الأهلي السابق، مصطفى يونس، وزيجاته.

الفنانة مي عبدالنبي

قصة حب جمعت بين لاعب النادي الأهلي السابق، مصطفى يونس، والفنانة مي عبد النبي، منذ اللحظة الأولى الذي دخل فيها النادي، بعمر الطفولة، فكانت تبلغ من العمر حينها 17 عامًا، وكانت ضمن فريق كرة اليد، وانجذبا لبعضم البعض وقررا الخطبة، وروى يونس، خلال استضافته ببرنامج"الستات ما يعرفوش يكذبوا"، تفاصيل زيجته بمي وإنفصاله عنها، " اتخطبنا وكان بيتنا في شبرا أوضتين وصالة، وخدت مكان تاني قريب من منطقة المؤسسة، وسبت توضيب شقتنا شوية، زعلت وقتها واتخانقنا وسبنا بعض".

وتابع يونس، خلال حديثه، "لاحظ والدها الأستاذ حسين عبد النبي، انقطاعي عن منزلهم، ولما سألها قالتله سبنا بعض، وحكتله التفاصيل، وقالها انتي تمسكي فيه وبكونه شخص بار بأسرته، وكملنا الخطوبة واتجوزنا".

"التناغم والتفاهم"، هكذا وصف يونس، سنوات زواجه من الفنانة مي عبد النبي، " الوضع اختلف بعد إنجاب الأطفال بعد 5 سنوات زواج، وحصل مشاكل بينا وقررنا الإنفصال".

الزوجة الثانية هالة

"لو رجع بيا الزمن بيا تاني، قبل ما اشوف ولاء مكنتش سبتها"، هكذا وصف يونس علاقة بزوجته الثانية، هالة، الذي تزوجها عقب إنفصاله عن الفنانة مي عبد النبي، وقال خلال استضافته في برنامج"الستات ما يعرفوش يكذبوا"، " اتجوزت هالة بعد انفصالي عن مي، لمدة 3 أشهر، وندمت على انفصالي منها، كانت ست جميلة، أول ما جت دخلت في وسط أولادي، واتصفت بالعقلانية والواقعية وبتعيش الحالة، معملتليش حاجة علشان أسيبها، وكان هناك مناوشات بالرجوع لمي من تاني".

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الزوجة الثالثة إيمان

جاء تعارف مصطفى يونس، وزوجته الثالثة إيمان، بمحض الصدفة، عن طريق طبيب العيون، أسامة الحوفي، وذكر خلال استضافته ببرنامج"الستات ما يعرفوش يكذبوا"، تفاصيل زواجه بها الذي استمر21 يوم، " اتجوزنا فترة قليلة، وكانت مشكلتها إنها بتحط نفسها في مقارنة بينها وبين أولادي، وتفضل تقولي بتكلمهم وبتجبلهم أكثر مني، وبعدها حصل الخلاف وإنفصلنا".

وذكر يونس موقف طريف جمع بين إيمان وزوجته ولاء مطر، حينما ألتقيا للمرة الأولى عند طبيب العيون، وذكر:"كان عندي ابني علي عنده مشكلة في عينه، وطلبت من زوجتي ولاء مطر، وقتها تاخده وتروح، وشاءت الأقدار إن ولاء وإيمان يتقابلوا، "مين حضرتك قالتلها أنا زوجة مصطفى يونس، ردت إيمان قالتلها أنا كنت مراته، وقعدوا يتكلموا واتعرفوا على بعض، ورجعت ولاء قالتلي انت ازاي تسيب الست دي".

الزوجة الرابعة الفنانة ولاء مطر

"الست دي مفيش أجدع من كدة، جدعة وراجل وبتاعه بيتها"، هكذا وصف لاعب الكرة السابق، مصطفى يونس، علاقته بزوجته ولاء مطر، خلال استضافته في برنامج"خط أحمر"، حيث قال:" إحنا متزوجين من عام 1998، أكثر من 20 عامًا، وزواجنا بالصدفة مكنش قائم عن حب، اعرف العيلة من زمان، وكنت رايح مسرح في مرة وشوفتها، وقررنا نتزوج، وسافرنا السعودية، وربنا كرمنا بعمر وعلي".

ووصف نفسه بأنه "عنيد"، وقال إنه تزوج 4 مرات، وإن آخر زيجاته كانت "عندًا في إحدى زوجاته" السابقات.