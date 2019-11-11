بسبب رقصه عاريا.. آيتن عامر تهاجم ابن شقيقتها وفاء: "ايه القرف ده"

"ايه القرف ده".. هكذا وصفت الفنانة آيتن عامر، أحدث مقاطع فيديو، عمر فوزي، ابن شقيقتها وفاء عامر، حيث نشر مقطعا له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يرقص في الشارع برفقة أصحابه، ويخلع ملابسه كي يشاركهم الرقص عاريًا، مُعلقًا: "حتة جنان".

الأمر الذي آثار غضب آيتن "خالته"، وعلقت:"طيب إيه القرف دة تاني اهو، ابقى امسح الكومنت بقى عشان اقفلك الأكونت اللي إنت فرحان بيه ده".

وحقق المقطع نسبة مشاهدة عالية، تخطت الـ 18 ألف مشاهدة، لتعلق الفنانة من جديد، مستنكرة: "مش فاهمة اللي عاملين لايك دول عاملينه على ايه بجد!".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع تعليقات آيتن، بين موفقها ودعمها في الرآي، وبين الرافض، فعلق البعض: "خليكي فرفوشة يا خالتو"، و"سيبيه يعيش سنه".

وكانت الفنانة، تألقت بفستان مؤخرًا، أهدته لها شقيقتها، الفنانة وفاء عامر، في مهرجان الجونة السينمائي، المنعقد بدورته الثالثة.

وعلقت آيتن عامر على صورتها: "لما أختي الكبيرة تجيبلي فستان حلو أوي، تسلم إيديها عليه، مينفعش متصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج.. تسلم إيدك يا فوفا يا ست الستات".

وواصلت آيتن عامر: "يا جماعة أنا فرحانة بالفستان، ها؟، أظن الرسالة وصلت".