بعد إصابة رامي جمال به..علاجات طبيعية لمنع انتشار البهاق وتطوره

أعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق أمس، وقال إنه تعرض لضغوطات من بينها تجنب البعض السلام عليه بسبب الخوف من كونه مرض معد رغم إنه ليس كذلك، فالبهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تتعرض فيها الخلايا التي تنتج صبغة الجلد للهجوم والدمار، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة على الجلد.

ويتساءل العديد من الأشخاص الذين يعانون من البهاق عما يمكنهم فعله حيال ذلك، وما إذا كانت خياراتهم الغذائية وأسلوب حياتهم يمكن أن تمنع تكرار الحالة أو تفاقمها، وهو ما يمكن أن يحدث فعلا بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص.

منع البهاق طبيعيا

وفقًا لـ Vitiligo Support International، قد يفتقر الأشخاص المصابون بهذه الحالة الوراثية إلى مستويات صحية من بعض العناصر الغذائية. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن تناول بعض الأطعمة يمكن أن يحسن أو يزيد من البهاق لديك.

على الرغم من عدم وجود أدلة، تشمل العلاجات المنزلية الموضعية الشعبية:

وضع مزيج من مستخلص الليمون والريحان الحلو.

وضع خليط من الكركم وزيت الخردل (المستردة).

النظام الغذائي للوقاية من البهاق

على الرغم من عدم وجود "حمية للبهاق" موصوفة رسميًا، فإن أفضل الخطوات الغذائية التي يمكنك اتخاذها تشمل تناول حمية صحية مليئة بالعناصر الغذائية الجيدة وشرب الكثير من الماء.

وكما هو الحال مع أي اضطراب المناعة الذاتية، قد تستفيد من الأطعمة المناعية المعززة للنظام التي تحتوي على مواد كيميائية نباتية، وبيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة.

فيما يلي بعض الأطعمة التي ذكرها الأشخاص المصابون بالبهاق على أنها مفيدة لحالتهم:

موز.

تفاح.

الخضر الورقية، مثل اللفت أو الخس.

الحمص.

الخضروات الجذرية، وخاصة البنجر والجزر والفجل.

التين.

التمر.

أطعمة محظورة للبهاق

كما لا يوجد نظام غذائي محدد للبهاق، لا توجد أطعمة معترف بها طبيا تزيد من سوء الحالة.

ومع ذلك، فإن الأدلة القصصية تشير إلى أن بعض الناس يعانون من رد فعل سلبي عندما يأكلون أطعمة معينة، خاصة تلك التي تحتوي على عوامل إزالة الصمغ الهيدروكينون. حيث أن جسم كل شخص مختلف وقد يتفاعل بشكل مختلف مع بعض الأطعمة.

فيما يلي بعض من أهم المشكلات التي يستشهد بها بعض الأشخاص الذين يعانون من البهاق:

الكحول.

التوت.

Advertisements

أشجار الحمضيات (ليمون - برتقال).

القهوة.

السمك.

عصير الفواكه.

العنب.

المخللات.

الرمان.

الكمثرى.

اللحوم الحمراء.

الطماطم.

منتجات القمح.

فيتامينات لعلاج والوقاية من البهاق

أفاد بعض مرضى البهاق أن بعض المواد، مثل الفيتامينات والأعشاب، يبدو أنها تقلل من تلون بشرتهم. لم يتم اعتبار هذه المواد فعالة طبيا كعلاج للبهاق ولا يتم دعمها إلا من خلال الأدلة القصصية:

فيتامين ب 12، أو حمض الفوليك.

فيتامين سي.

فيتامين د.

بيتا كاروتين.

الأحماض الأمينية.

الانزيمات.

بعض المعادن مفيدة لمنع تكرار البهاق، بما في ذلك:

النحاس. كثير من الناس يحصلون على كمية صحية من النحاس عن طريق شرب الماء من كوب النحاس.

حديد. يحصل الكثير من الناس على كمية صحية من الحديد عن طريق تناول الطعام المطبوخ في مقلاة مصنوعة من الحديد المصبوب.

الزنك. نظرًا لأن العديد من الأطعمة الغنية بالزنك مدرجة في قائمة الأطعمة المقيدة للبهاق، فقد ترغب ببساطة في تناول الزنك عبر المكملات الغذائية.

البهاق غالبًا ما يكون حالة مرضية مدى الحياة. على الرغم من أنه لا يمكن علاجه، إلا أن هناك إجراء يمكنك اتخاذه لعلاجه المحتمل ومنع تدهوره، بما في ذلك تناول نظام غذائي صحي.

ويجب عليك مراجعة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على مشورة الخبراء حول كيفية تفاعل جلدك مع البهاق.