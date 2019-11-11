"مبيعرفوش يغازلوا".. 10 أسباب وراء بقاء الرجال عزاب

يحتفل الكثير من الشباب حول العالم اليوم، 11 نوفمبر، باليوم العالمي للسناجل، أو العُزاب، الذي دشنه شاب صيني عام 1993، واختار هذا التارخ، لتكرار رقم 1، أربع مرات، (11/11)، وهو يشبه شكل الرقم "العصا الناعمة" التي ترمز في الصين إلى معنى الأعزب، لذلك أصبح "اليوم العالمي للعزاب".

ومن ثم بدأت العديد من دول العالم الاحتفال بهذا اليوم.

وبحسب دراسة أُجريب مؤخرًا، يقع العديد من الرجال في دائرة العزوبية، وبحسب نتائجها التي نُشرت في موقع "ريديت"، ومجلة "علم النفس التطوري"، والتي أجراها مينلاوس أبوستولو الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والقانون في جامعة نيقوسيا في قبرص، من خلال استبيان، توصل لبعض الأسباب التي تجعل الرجل أعزب، ويصعب ارتباط الطرف الثاني به.

وفيما يلي أهم 10 أسباب وراء بقاء الرجال عزاب، وفقا للدراسة:

1- المظهر غير الجذاب.

2- تدني احترام الذات.

3- بذل مجهود قليل في البحث.

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4- عدم الاهتمام بتكوين علاقات عاطفية.

5- ضعف مهاراته وقدرته على المغازلة.

6- الانطواء.

7- الانفصال مؤخرا.

8- تجارب عاطفية مؤلمة سابقة.

9- عدم توافر نساء متاحات.

10- الوزن الزائد.