"أنا راجل فلاح وخيرتها بيني وبين الغناء".. كيف تحدث رامي جمال عن زوجته؟

صدمة لمتابعي المطرب رامي جمال، بعدما أعلن أمس، عن تفكيره في الاعتزال بسبب إصابته بمرض البهاق، ليتصدر على الفور "جمال" مُحركات البحث على الإنترنت.

وأكد المطرب في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، أن العديد نصحوه بالابتعاد عن المجال، بسبب عدم تقبل البعض لمظهره، موضحًا أن أهله فقط من يدعموه في محنته.

ولم يترك "رامي" فُرصة، إلا وتحدث عن زوجته " ناريمان" ودعمها له، ومواقفهما سويًا، وفي "ندوة" سابقة للفنان بجريدة "الوطن"، تطرق الفنان للحديث عن الغيرة والمُشاركة والعديد من التفاصيل بينه وبين شريكته.

وأكد "رامي" حينها أنه رفض عمل زوجته بالغناء تمامًا، نتيجة لأصله ومنشأه، حتى وصل الأمر إنه وضعها في اختيار بين الغناء أو الزواج، قائلًا: "مع احترامي لكافة المُطربات، أنا راجل فلاح، أرفض حتى أن تبتسم زوجتي أثناء الغناء أمام جمهورها"، موضحًا أنه يثق بزوجته ثقة عمياء، ولكنه يخشى عليها من المجال.

وأضاف، عرضت عليها الاختيار بيني وبين الاستمرار في الغناء، قائلًا: "قولتلها يا أنا يا الغُنى".

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وعن مشاركتهما سويًا، قال رامي، أنه يحرص على مُشاركة زوجته، أثناء اختيار ألحانه الجديدة، مؤكدًا أنها تثني في النهاية على اختياراته، مؤكدًا: "لازم تشاركني وتختار معايا، وده اللي بيحصل كل ألبوم".

رامي جمال يعلن عن إصابته بالبهاق

وكان رامي قرر كتابة تفاصيل إصابته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".