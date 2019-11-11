أول رد فعل لزوجة رامي جمال عقب إعلانه عن مرضه

"الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر".. بهذه الكلمات، فاجأ المطرب رامي جمال متابعيه، بإصابته بمرض البهاق، موضحًا أنه يفكر في الاعتزال بسبب عدم تقبل البعض له، وإن أهله هم أول الداعمين له.

علقت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال على إعلان إصابته بمرض البهاق من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعادت زوجة الفنان، نشر منشوره الذي أعلن فيه عن المرض، معلقة: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

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رامي جمال يعلن عن مرضه

وكان رامي قرر كتابة تفاصيل إصابته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".