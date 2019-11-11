تعرف على سبب الاحتفال باليوم العالمي للسناجل.. "السر في الرقم 1"

يحتفل العديد من الشباب حول العالم اليوم، 11 نوفمبر، باليوم العالمي للسناجل، أو العُزاب، وهو يوم مُناهض ليوم الاحتفال بعيد الحُب العالمي، الذي يأتي في الـ 14 من فبراير.

سبب الاحتفال باليوم العالمي للسناجل

تعتبر الصين هي أولى الدول التي احتفلت بهذا اليوم، وذلك عام 1993، وعن سبب اختيار 11 نوفمبر تحديدًا، وذلك لتكرار رقم 1، أربع مرات، (11/11)، وهو يشبه شكل الرقم "العصا الناعمة" التي ترمز في الصين إلى معنى الأعزب، لذلك أصبح "اليوم العالمي للعزاب".

ومن ثم بدأت العديد من دول العالم الاحتفال بهذا اليوم.

وبحسب موقع "xinhuanet"، قررت العديد من الشركات الصينية، استقطاب الشباب في هذا اليوم، من خلال تقديم العديد من الخصومات الهائلة على المنتجات، حيث أصبح أكبر يوم للتسوق في العالم.

نصائح للسناجل قبل القدوم على خطوة الزواج أو الارتباط

وعلى الرغم من احتفال البعض بهذا اليوم، إلا أنه يوجد قطاع كبير من العُزاب يبحثون عن الحُب والارتباط من أجل القدوم على خطوة الارتباط.

وكان موقع "FAMILY TALK"، نشر من قبل مقال للدكتور جيمز دوبسون، بعنوان: "نصائح للسناجل قبل الزفاف"، والذي دم فيه نصائح للسناجل قبل القدوم على خطوة الزواج أو الارتباط، جاءت على النحو التالي:

1-لا تجعل العلاقة تتطور على نحو سريع، فما يبدأ بحرارة عالية يبرد بسرعة.

2-لا تتحدث عن عيوبك ومميزاتك الشخصية بالتفصيل إذا كانت العلاقة جديدة، فمهما كان شريكك حنون ومتفهم، سوف يؤثر هذا الأمر على احترام ذاتك ويسبب لك الإحراج.

3-تذكر أن الاحترام يسبق الحب، لتضع حجر فوق الأخر في علاقة كاملة.

4-لا تتحدث كثيرا في الهاتف ولا تعطي الأخر فرصة للأخر لإرهاقك بالمكالمات.

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5- لا تتعجل الزواج أو تعتقد أنك حصلت على الشخص الرائع، فإذا لم يصل شريكك إلى نفس الإحساس الذي تشعر به فابتعد.

6- لا تتوقع من أي شخص أن يلبي كل احتياجاتك، حافظ على اهتماماتك وأنشطتك خارج العلاقة الرومانسية، حتى بعد الزواج.

7- أهم شيء أن تمر العلاقة بـ"اختبارات" للطرفين، والاختبار يتضمن أشكال مختلفة، كالانسحاب مثلا لترى ما سيفعله الشخص الأخر، ربما يمر أسبوعين دون مكالمة هاتفية، لتجييب هنا على السؤال "كم أنا مهم بالنسبة لك؟ وماذا ستفعل إذا فقدتني؟، وقد تفكر قائلا كيف لي أن ابتعد إن كنت أريد الأخر؟ فمن المهم جدا في هذه الحالة أن تظهر مستعد ومطمئن ومستقل أيضا، لا تلاحق الأخر وتستجدي عطفه، فبعض الأشخاص يبقون "سناجل" طوال الحياة لأنهم لا يتمكنون من مقاومة التذلل والاستعطاف عند حدوث هذه الاختبارات.

8- إذا استمرت العلاقة عام أو أكثر ومضت نحو الزواج، فهناك اختبار نهائي، أن يحاول أحد الطرفين فك العلاقة، فلابد أن يعلم الشريكين أن مستقبلهما يعتمد على مهارة التعامل مع الأزمة. فإذا مر هذا الأمر بطريقة هادئة وسليمة، فالخطوتين التاليتين هما المصالحة والزواج.

9-احذر من الحب الأعمى الذي يغمض عينيك عن عيوب الشريك سواء كان خائن أو مكروه أو غير ملتزم أو مدمن أو أناني، فالزواج السيء أبشع بكثير من العيش بمفردك

10- لا تتزوج الشخص الذي تستطيع العيش معه لكن تزوج ذلك الشخص الذي لا تستطيع العيش بدونه.

11-انتبه لتصرفات الأخر خلال اللقاءات بينكما، فلابد من التعامل بذوق واحترام في الأماكن العامة، فهذا الأمر لا يمكن تغييره بعد الزواج أو مع الوقت.

12- لا تقارن نفسك مع الأخرين، ولا تبحث عن الكمال والجمال الجسدي فقط.

13- إذا لم تجد الحب الحقيقي حتى الآن، فلا تعتقد أن لا أحد يريدك، فهذا الاعتقاد دمر ملايين من البشر، حيث ستبحث عن أي شخص تحبه، وتصبح الأزمة هي العثور على شخص.

14- قبل أن تقدم على الزواج، عليك أن تتأكد أولا من ظنونك حول شريك حياتك.