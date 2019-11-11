4 أطعمة تضر بالكبد.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يلعب الطعام دورًا مهمًا في الحفاظ على أداء الكبد أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان الذي يساعد في تصفية الجسم من السموم وطرحها عن طريق الدم حتى تخرج من الجسم.

وهناك دراسات طبية ذكرت أن بعض الأطعمة منها قد يفيد الكبد وأخرى تسبب ضررا كبيرا وفقا لـ"سكاي نيوز"، وهي كالتالي:

1- اللحوم الحمراء

رغم منافعها إلا أنها تتضمن نسبة عالية من الدهون، التي تجعل الكبد دهنيا، لذا يجلب أن نقلل من الكمية المستخدمة قدر الإمكان وتعويض البروتين المطلوب من اللحوم البيضاء والأسماك.

2- الأطعمة المقلية

تعد الأطعمة المقلية من أبرز الأغذية المضرة بصحة الكبد كونها تتضمن نسبة كبيرة من الدهون التي تتسبب في حدوث تورم للكبد، ويمكن استخدام زيت جوز الهند العضوي لتقليب الأطعمة أو وضعها في الفرن حتى لا تحتاجي لكمية كبيرة من الدهون.

3- الأطعمة الغنية بالملح

من المعروف أن الملح الزائد يرفع ضغط الدم، هذا وتشير دراسات الحديثة إلى أنه قد يسبب تلف الكبد بسبب الصوديوم، الذي يسبب احتباس السوائل والسموم في الجسم.

4- الأطعمة الغنية بالسكر

الفركتوز مادة سكرية تتوفر في الكربوهيدرات والتي يصعب على الكبد تكسيرها لتتحول لدهون، والتي تصيب الكبد أيضا، لذا ينصح بتقليل السكريات قدر المستطاع.