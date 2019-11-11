شاهد| فاجعة تهزّ سلطنة عمان .. الطين يطمر ويقتل 6 عمال بعد أمطار غزيرة رافقت “اخدود الحيا”

شهدت ولاية السيب بسلطنة عمان فاجعة مُحزنة، تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من انتشال (٦) عمال من جنسيات آسيوية إثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بالولاية.

وتلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً عن احتجاز عمال في موقع أعمال حفريات تابع لمشروع خط نقل مياه رئيسي والتي تنفذه إحدى الشركات العاملة في مجال الأنفاق، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ المائي وكذلك الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن العمال قد حاصرتهم مياه الأمطار والطين أثناء قيامهم بأعمال توصيل الأنابيب، وقد قامت الفرق باستخدام مضخات كبيرة الحجم لشفط المياه والوصول إليهم داخل الانبوب الخرساني البالغ طوله 295 متراً وبعمق 14 متراً تحت سطح الأرض.

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وبعد جهود مضنية استمرت ما يقارب (12) ساعة تم انتشالهم من داخل الأنبوب وهم مفارقين للحياة.

وأهابت الهيئة بالشركات العاملة في مثل هذه المشاريع التقيد بقواعد السلامة لحماية العاملين من المخاطر.

وشهدت مناطق مترفة من سلطنة عمان امس هطولاً غزيراً للأمطار نتيجة تأثر السلطنة بأخدود من منخفض جوي، ما أدّى الى جريان الاودية ونزول شلالات.

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