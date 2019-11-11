بعد ساعاتٍ قليلة على نحر سعودي لابنة عمّه .. مكة تستيقظ على جريمة مروّعة والجاني يُبلغ الأمن دون أن يهرب!

بعد ساعاتٍ قليلة على قيام سعودي بقتل “ابنة عمه”، بعد طعنها عدة طعنات داخل المنزل في محافظة الطائف، استيقظت مكة المكرمة على جريمة مروعة جديدة راح ضحيتها امرأة ماتت خنقاً على يد طليقها.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن القاتل أبلغ بنفسه الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، بأنه قام بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية، صباح الإثنين.

اقرأ ايضاً: الطائف تتحوّل إلى “شيكاغو”! .. سعودي ينحر ابنة عمّه في منزلها!

وأشارت المعلومات، إلى أنه عند انتقال الجهات الأمنية للموقع وُجد شخص أمام مقر سكن طليقته، ويفيد بأنه قام بخنق طليقته حتى الموت، داخل شقتها السكنية.

وسلّم الجاني نفسه للجهات الأمنية، وبوشر التحقيق.