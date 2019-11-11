بطلة العالم في الكاراتيه تتحدث عن مسيرتها.. ووالدتها: محظوظة ببنتي

قالت بسملة محمود، والتي حصلت على بطولة العالم في الكاراتيه في تشيلي بأمريكا الجنوبية، إنها بدأت لعب الكاراتيه في الصف الأول الابتدائي، وكان هدفها منذ تلك اللحظة دخول منتخب مصر، ثم الفوز بكأس العالم في الكاراتيه، مشيرة إلى أن استقبال قريتها لها عقب حصولها على اللقب والذهبية "كان شعورا عظيما.. كنت فاكرة الكابتن وأختي اللي جايين.. لقيت ههيا كلها واقفة برة بالمدرسين والطلاب والناظرة بتاعة المدرسة".

وأضافت بسملة محمود، في حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أنها لعبت 5 مبارايات خلال البطولة، وتتمرن بشكل شبه يومي، إلى جانب دراستها في الصف الثاني الثانوي الأزهري، ولديها أخت تلعب الكاراتيه كذلك، وحصلت على بعض الجوائز كما أنها في منتخب مصر للكاراتيه.

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وأكدت بسملة محمود، أنها اضطرت ذات مرة لاستخدام القوة عندما تعرض شخص لها ولأختها.

ولفتت بسملة محمود إلى أنها حصلت على إحدى البطولات في المغرب، وكرواتيا، وقبرص، لكنها تحلم بالمشاركة في الأولمبياد بعد ذلك، وبالنسبة إلى دراستها تتمنى دخول كلية التربية الرياضية فيما بعد، كما أنها تلقى دعم كامل من مدرسيها، ويلخصون لها المنهج في أكثر الأوقات، مشيرة إلى أن أصعب مباراة مرت عليها كانت مع لاعبة المغرب، لكنها كسبت 4 مقابل صفر.

وقالت والدتها هناء محمد، في مداخلة هاتفية إنها محظوظة بابنتها، التي وعدتها بالحصول على اللقب منذ زمن طويل، وتقوم بمساعدتها سواء في التدريب أو الدراسة، مشيرة إلى أنها شجعتها على لعب الرياضة في طفولتها، وتركت لها حرية الاختيار: "الزمن ده وحش فلازم البنت تدافع عن نفسها، وفي بنتين كمان واحدة بتلعب كاراتيه وواحدة محبتوش فبتلعب سباحة".