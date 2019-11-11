ابنة صاحب أشهر أفيشات الأفلام تتحدث عن مسيرة والدها الفنية

تحدثت إيمان أنور، ابنة الفنان أنور علي، صاحب أشهر أفيشات الأفلام في السينما المصرية، عن بدايات والدها، موضحة أن بداية والدها كانت بعمر الـ15 عاما، حين اكتشف محبة الرسم، وأن لديه موهبة في الرسم، فلجأ إلى معهد "ليوناردو دافنشي" وأظهر هناك تميزا كبيرا، وكان اليونانيين أول من أدخلوا فن الأفيش في مصر، وشارك معهم في صنع الأفيش، ولكن بداية العمل كانت في شركة الإعلانات، حتى صار مدير المكتب الفني والمصحح للإعلانات.

وأضافت إيمان نور، خلال حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن أفيشات والدها كانت مميزة، وتعامل مع كبار المخرجين، وكانت الفنانة فاتن حمامة تربطها به علاقة جيدة، وكان بينهما تواصل كبير، وحرصت كثيرا على إنتاجه هو بشكل شخصي للأفيش، وتناقشه في العمل، وكان بعض الفنانين في زياراتهم لوالدها يطلبون منه بورتريهات شخصية، كما رسم عددا من الرؤساء مثل جمال عبد الناصر، والسادات، والملك سعود، ونهرو، كما كان يرسم بعض الأشخاص إذا ما أعجبته ملامحهم.

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وأشارت إلى أن والدها كان يتعلم كل تفاصيل العمل، بداية من الرسم وحتى تعليقه في الأماكن المخصصة له، ولم يكن يفضل أفيش على آخر، وكان يعتبرهم كلهم أبنائه.

وناشدت وزارة الثقافة أن تهتم بالأفيشات باعتبارها جزءا من تاريخ السينما، كما أن لديها مخزن فيه إعلانات قديمة، وأفيشات عديدة: "وده يعتبر تاريخ لمصر مش بس للفن والسينما". وأكدت في حوارهت مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، أن لديها صفحة شخصية على فيس بوك تنشر من خلالها بعض الأفيشات.

ولفتت إيمان نور، إلى أن المخرج كان يجلس حوالي 5 ساعات في نقاش مع والده للخروج بفكرة أفيش، وثبل ذلك يحضر التصوير ويعايش المشاهد، ليتمكن من رسم الأفيش بشكل دقيق، وتفضل بشكل شخصي الأفيشات المرسومة باليد عن المرسومة بأدوات تكنولوجية، مشيرة إلى أن أحد أدوار الأفيش أن تحكي ما الذي يدور حوله الفيلم، وكان الأفيش يستغرق حوالي 3 أسابيع، ويستعين بالخطاط عاطف الأصمعي لتدوين الأسماء على الأفيش.