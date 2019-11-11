صيحةُ البنطلونات غير المتوقّعة التي تعتمدها الأنيقات حاليًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت ساحة الموضة عودة صيحة بنطلون الكيلوتس التي تُعرف أيضًا بشورت برمودا الطويل أو بالبنطلون القصير هذا الخريف، فأصبحت من أكثر صيحات البنطلون شعبيّة في أوساط النساء الأنيقات والمؤثّرات والنجمات، حيث غالبًا ما يقمنَ بتنسيقها مع أحذية رياضية وأحذية البوت العالية حتى الرّكبة، وأيضًا مع قمصان التيشرت والبلوزات على حدّ سواء.

ومن المتوقّع أنْ يستمرّ هذا الاتجاه في العام المقبل أيضًا، خصوصًا بعد ظهوره بكثرة على جميع منصّات ربيع 2020، من جيفنشي إلى سان لوران.

ويعود تاريخ بنطلون الكيلوتس إلى القرن الخامس عشر حيث كان مقتصرًا على الرجال الأرستقراطيين في فرنسا، وبعد العصر الفيكتوريّ أصبح متاحًا للنساء أيضًا، واللاتي كُنّ يرتدينه غالبًا أثناء ركوب الخيل أو ركوب الدرّاجات الهوائيّة.

وقامت كلّ من مارغريت هاول وأكني ستوديوز ومايكل كورس بتجديد الصّورة الظلّيّة الكلاسيكيّة للبنطلون وتقديمه في أنماط متنوّعة شملت الكثير من التفاصيل، كالأزرار والطّيّات والخصر المنخفض.

أما على منصّات أسبوع الموضة في باريس، فقدّم هادي سليمان الكيلوتس في عرض سيلين في أقمشة متنوّعة شملت قماش الـhoundstooth المطوي، صوف شيفرون، الترتان الخريفيّ والجينز، منسقة مع بوتات عالية حتى الرّكبة والبلايزرات المطبّعة بالكاروهات والسترات ذات الياقة العالية.

ومن جهتها قدّمت ماريا غراتسيا تشيوري الصّيحة على مدرَج ديور في طبعات متنوّعة، بما في ذلك النمط المنقوش بكاروهات كبيرة، منسّقة مع سترات بليزر أنثوية ضيّقة وسترات وقمصان أنثويّة تقليديّة.

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ونسّقت بوتيغا فينيتا بنطلون الكيلوتس الجلديّ بقصّة السّاق الواسعة مع كنزات بياقة مرتفعة وزوج من أحذية الميول الأنيقة.

وفي عرض جيفنشي تمّ تقديم شورت برمودا الطويل مع بليزر مطابق لإطلالة غير رسميّة أنيقة.

وللحصول على إطلالة مثاليّة ملائمة للجوّ البارد، يمكنكِ اختيار البنطلون المصنوع من الجلد الأسود الفاخر، وتنسيقه مع سترة من الكشمير الناعم وجاكيت أنيق.

أما إذا كنتِ تبحثين عن تحديث إطلالتكِ ببنطلون الجينز، اختاري الكيلوتس بقماش الجينز ونسّقيه مع زوج من الأحذية الرّياضيّة ومعطف طويل.

يمكنكِ أيضًا ارتداء هذا البنطلون القصير لقضاء عطلة نهاية أسبوع مريحة، وتنسيقه مع سترة من جلد الغزال وزوج من الأحذية الرّياضيّة.