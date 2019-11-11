استعراضُ أحلام لأزيائها.. فخورة بجسمها الجديد أم إثارة للجدل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

اعتاد الجمهورُ على تصدُّر النجمة الإماراتية أحلام حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ بداية هذا الموسم من "ذا فويس"، صدمتْ أحلامُ المشاهدين بإطلالتها العصرية والشبابية إذْ خسرت الكثير من وزنها.

ولم تُفوّت النجمة الإماراتية الفرصة للفت أنظار المتابعين بإطلالاتها المختلفة وصورها الحديثة، حيث أصبحت تعتمد التصاميم التي تُبرِز نحافتها.

وأصبح الجمهور يترقّب كل إطلالات أحلام، بمساعدة خبيرة الموضة مايا التّل التي تهتم بإطلالتها هذا الموسم من "ذا فويس".

وكان التنوّع واضحًا في "لوكات" أحلام لهذا العام، فظهرت في المؤتمر الصحفي للبرنامج بتصميم من توقيع Ermanno Scervino، كما لجأت إلى نقشة المربّعات الملوّنة بالحلقة الأولى من توقيع دار Dior، وظهرت به قبل بيعه بالأسواق حصريًا، ضمن مجموعات خريف 2019.

وأطلّت في الحلقة الثانية بمعطف جلدي من توقيع Alexander McQueen، أمّا في الحلقة الثالثة من "ذا فويس"، اختارت أن تظهر النجمة الإماراتية بسروال جلديّ باللون الأسود، ذي خصر عالٍ ومطوي مع قميص أبيض.

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وفي الحلقة الرّابعة اختارت تصميمًا من الساتان من توقيع Alexander McQueen، وبإطلالة جريئة، فاجأت أحلام المتابعين بالحلقة الخامسة حيث أطلّت بجمبسوت جينز من توقيع Dior.

وفي الحلقة السادسة اختارت الفنانة الإماراتية تنورة جلدية مع قميص منمّق بنقشة الورود الزرقاء، أمّا في الحلقة السّابعة ظهرت بفستان على شكل قميص طويل من توقيع Alexander McQueen، وعكس هذا الأسلوب إطلالة شبابية ومختلفة للنجمة الإماراتية.

من جهة أخرى، شكّك بعض المتابعين في أن تكون الصور التي تنشرها أحلام تم تعديلها بواسطة برنامج الـ "فوتوشوب"، ولكن النجمة الإماراتية كانت قد ظهرت مؤخرًا وهي تمارس الرياضة عبر جهاز الجري المنزلي وتحث جمهورها على المحافظة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، مما يؤكد أنها بذلت مجهودًا كبيرًا لتحظى بهذا القوام النحيف، كما نشرت مقطع فيديو لإحدى جلسات التصوير حتى تنفي خضوع صورها لتعديلات.

وأكّدت أحلام في لقاء تلفزيوني أنها لم تخضع لعملية تكميم، واعتمدت على نظام غذائي ومارست التمارين الرياضية وتناولت الفيتامينات مع الامتناع عن تناول الشوكولاتة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد الثامنة مساءً.

وتحدّثت عن قابليّة أجساد النساء الخليجيات للسمنة، بسبب احتواء المطبخ الخليجي على أطعمة غنية بالدهون والنشويات.