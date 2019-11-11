شامبو الهيالورونيك.. إكسير صحة وجمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يعد شامبو الهيالورونيك بمثابة إكسير الصحة والجمال للشعر؛ حيث إنه يعمل على تقوية بنية الشعر من ناحية ويمنحه مظهرا لامعا يأسر الألباب من ناحية أخرى.

وأوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه أن حمض الهيالورونيك يعمل على ترطيب الشعر، كما أنه يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، ومن ثم يستعيد الشعر المرونة ويتمتع بملمس ناعم كالحرير.

وأضاف فاينيتشيكه أنه ينبغي استعمال شامبو الهيالورونيك بدءا من عمر 25 عاما؛ حيث يتراجع إنتاج الجسم من حمض الهيالورونيك بدءا من هذا العمر، ويزداد هذا التراجع مع التقدم في العمر، ومن ثم يفقد الشعر مرونته ويصير جافا وخفيفا ويقع فريسة للتقصف.