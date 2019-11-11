أحدث صيحات الجورب الطويل هذا الشتاء.. وإليك تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الجورب الطويل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ حيث إنه يعمل على تدفئة الساقين من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأنوثة والإثارة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الجورب الطويل يزدان في خريف وشتاء 2019/2020 بشعارات الماركات العالمية مثل Fendi وMoschino وCalzedonia وGucci وBalenciaga.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجورب الطويل يتألق أيضا بنقوش الحيوانات كنقوش النمر والحمار الوحشي، والتي تمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها وثقتها في نفسها.

ولتجنب المبالغة والتكلف، تنصح "فرويندين" بتنسيق الجورب الطويل المزدان باللوجو أو بنقوش الحيوانات مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء كتنورة قصيرة أحادية اللون، وذلك لتسليط الضوء على الجورب.