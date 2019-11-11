لا تقدمي هذه الأطعمة لطفلكِ الرضيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية الوالدين من تقديم الأطعمة النيئة والأطعمة المدخنة لطفلهما الرضيع عندما يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة اعتبارا من عمر 6 شهور تقريبا.
وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفل ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا والليستريا، والتي تهدد الطفل بالإصابة بالتسمم الغذائي، والذي تظهر أعراضه في صورة قيء وإسهال ومتاعب المعدة والأمعاء.
كما لا يجوز أيضا تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال عامه الأول؛ نظرًا لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية مسببة الإصابة بالاختناق.
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