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لا تقدمي هذه الأطعمة لطفلكِ الرضيع

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية الوالدين من تقديم الأطعمة النيئة والأطعمة المدخنة لطفلهما الرضيع عندما يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة اعتبارا من عمر 6 شهور تقريبا.

وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفل ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا والليستريا، والتي تهدد الطفل بالإصابة بالتسمم الغذائي، والذي تظهر أعراضه في صورة قيء وإسهال ومتاعب المعدة والأمعاء.

كما لا يجوز أيضا تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال عامه الأول؛ نظرًا لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية مسببة الإصابة بالاختناق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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