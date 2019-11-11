متصلة لأديب: السعادة الزوجية بتبقى يومين في الشهر

تفاعلت سيدة تدعى "ميرفت" مع فقرة "اسأل مع رجاء" ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وأجابت عن سؤال الفقرة: "هل أنت سعيد في حياتك الزوجية؟"، الذي طرحه الإعلامي عمرو أديب خلال البرنامج.

وقالت "ميرفت": "مفيش حاجة اسمها السعادة الزوجية لأن الموضوع نسب،ي ومش لازم الحياة تبقى وردية على طول أو فيها زعل على طول، لكن حسب الظروف اللي بنمر بيها.. وإحنا اللي بنكيف حياتنا".

وأضافت: "أنا عندي أولاد وعندي بيت ولازم أمشي ظروفي وممكن الأمور متبقاش تمام، لكن مش معناها كل واحد يروح لحاله والبيت يتهد، وبرضو في حاجات بتبقى كويسة".

وردت على سؤال أديب: "هو الشهر فيه كام يوم كويس يا فندم؟": "الشهر بيبقى فيه يومين كويسين"، ليرد عليها أديب: "يومين القبض!".