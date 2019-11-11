مجموعةُ "الهوت كوتور" من "فالينتينو" مُصمَّمة لمحو الحدود بين الواقع والرغبة

يمتلكُ المُصمّم بييرباولو بيتشيولي نظرة إبداعية حالمة، خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالأزياء الراقية، وتتميّز مجموعات الأزياء التي يُصممها للعلامة الإيطالية فالنتينو دائمًا بنقاء صورها الظلية المنحوتة ولوحة ألوان لا مثيل لها، وتصاميمها المصنوعة من قماش التول والتي تجمع بين الحرفية العالية والبراعة، يمكننا القول أن بيتشيولي يُحوّل الخيال إلى حقيقة واقعية ساحرة.

أحدث عروض الأزياء الراقية التي قدّمها المنزل الإيطالي، تم عرضها لأول مرة خارج جدول الأزياء الراقية في فندق “Aman at Summer Palace” في بكين مساء الخميس الماضي، وفي حديثه عن المجموعة صرّح المُصمم: "آمل أن يفكر الناس في الأمر باعتباره أحلام اليقظة، وهو عنوان هذه المجموعة، التي تشارك فيها عاصمتان عريقتان - روما في عصر النهضة وبكين الإمبريالية – في حوار"، وأضاف أن المجموعة ذات الطابع الرومانسي مُصممة لمحو "الحدود بين الواقع والرغبة".

اقرا ايضاً:

عالم فالنتينو Valentino الساحر يُعيد البهجة والرُقي في تصاميم عملية تكشف عن شخصيتكِ

وتُظهِر أروقة الفندق لقاءً رائعًا بين ثقافتين مختلفتين، وكأنه حلم يتكشّف أمام أعين الحاضرين، ورصدنا في المجموعة الكثير من الرموز والألوان والزخارف المُدمجة مع بعضها البعض، والتي تجمع الروح الإيطالية لعصر النهضة وروعة الهندسة المعمارية والثقافة الصينية.

وكانت النتيجةُ مجموعةً تحمل اسم "أحلام اليقظة لفالنتينو" غنية بالإطلالات الفاخرة والراقية، أبرزها فستان ballgown مخملي غني مغطى بمئات من ربطات البو الوردية؛ معطف أوبرا من قماش الـ intarsia مكوّن من زخارف دائرية من الترتر الأخضر؛ كاب مغطى بالريش المقنع؛ فستان ضخم مصنوع من الكشكشة بطبعة الكرز الأحمر.

Advertisements

أمّا لوحة الألوان فكانت غنية بظلال الأخضر والأحمر والوردي والأبيض والأسود والأصفر.

كما شملت المجموعةُ العديدَ من الفساتين الضخمة المزيّنة بربطات بو ضخمة على مستوى الخصر أو الكتف أو الصدر، وتنانير الكريب المتدفقة بالإضافة إلى الفساتين ذات التنورة الغنية بطبقات الكشاكش، واختتم العرض بثوب فخم مزيّن بأزهار ثلاثية الأبعاد مُنسّق مع إكسسوار للرأس بنفس الأسلوب وزوج من القفازات الحمراء.

قد يهمك ايضاً:

دور الأزياء تُطلق أحدث مجموعة مِن الفساتين المُحتشمة ذات طابع مُحافظ

مجموعة "فالنتينو" لربيع وصيف 2020 خلال أسبوع باريس للموضة