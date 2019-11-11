مايا دياب بإطلالة تخطّت المألوف بصيحة الزخرفات الملونة

لم تكن اطلالة النجمة مايا دياب عادية في مصر، خصوصاً أنها اختارت فستان راق وخارج عن المألوف بصيحة الزخرفات الملونة التي جعلتها في غاية الأناقة. فبدت اطلالتها ساحرة خلال إحيائها حفلاً غنائياً، وتألقت بتصميم فاخر حمل الكثير من الصيحات العصرية.

من خلال إطلالة النجمة مايا دياب الأخيرة، شاهدي أجمل اختيارتها لموضة الفساتين المنقوشة خصوصاً الذي تألقت به في إطلالتها الاخيرة.

اختارت مايا دياب اطلالة تخطّت المألوف في مصر، وابتعدت عن الفساتين الهادئة التي كانت تختارها في الآونة الأخيرة لتتألق بفستان سهرة فاخر يحمل الكثير من التفاصيل والنقشات البارزة. فهذا الفستان الذي طغى عليه اللون المرجاني أتى بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وتميّز بالقماش المخملي ونقشات جلد الحيوان المتداخلة مع الزخرفات السوداء والتفاصيل السوداء المنقطة على كامل التصميم.

واللافت في هذا الفستان المزخرف الذي تألق به مايا دياب، موضة الياقة العالية التي تلتف من خلال الأقمشة المنسدلة الى الخلف، مع الكشف عن اليدين بأسلوب فاخر. كما لفتنا الشق الجانبي العالي الذي يكشف عن مفاتن جسمها بكثير من التميّز مع إظهر الصندل الاسود المفرغ مع الرباط الجلدي الرفيع أعلى الكاحل.

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