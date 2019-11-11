احصلي على رموش طويلة بعيدًا عن تركيب الرموش.. والنتيجة مشابهة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 08:44 صباحاً - تركيب الرموش موضة هذا العصر إذ أصبحت الرموش الطويلة والممتلئة مطلبًا تسعى النساء لتحقيقه، لذا نقدم لكِ اليوم خلطات طبيعية لـ تطويل الرموش طبيعيًا والحصول على إطلالة جميلة وجذابة بعيداً عن التركيب وكل ما هو مصطنع.

قواعد كونتور الوجه النحيف لجعله ممتلئا



وصفة ماسكرا طبيعية لـ تطويل الرموش

تطويل الرموش

إذا كنت تحلمين دائماً بأن تحصلي على رموش طويلة وجذابة وأن تضيفي لمسة من السحر الغامض إلى كل إطلالاتك، ليس عليك أن تلجئي دائماً إلى أنواع الماسكارا باهظة الثمن أو إلى مستحضرات العناية. يكفي أن تستخدمي هذه الوصفة الطبيعية سهلة التحضير.

إذاً إبدئي بتحضير هذه المكونات: صفار بيضة واحدة، 3 كبسولات من الفحم الأسود للحصول على اللون الأسود أو القليل من بودرة الكاكاو للون البني مع نقطة أو اثنتين من الفيتامين E السائل.

نجمات يعشقن اللون الأحمر للشفاه تعرفي إليهن



خطوات تطبيق الماسكرا لـ تطويل الرموش

تطويل الرموش

إمزجي كل المكونات جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومتجانس من دون تكتلات.

ضعي المزيج في عبوة محكمة الإغلاق في الثلاجة. ويمكنك أن تستخدمي المزيج بدلاً من الماسكارا الخاصة بك كلما احتجت إلى ذلك. ومع مرور الوقت ستلاحظين أن رموشك أصبحت أكثر طولاً وكثافة.



مكياج عيون برونزي ناعم لشتاء 2020



وصفات لـ تطويل الرموش

تطويل الرموش



صفار البيض: يتمتع بتركيبة كثيفة ولزجة تحيط بشعر الرموش وتحميه وتمنع تساقطه وتقدم له العناية اللازمة.

كبسولات الفحم: تضيف اللون الأسود الجذاب إلى الماسكارا الطبيعية الخاصة بك. ويمكنك أن تستخدمي أيضاً بودرة الكاكاو إذا أردت الحصول على اللون البني. لكن احرصي على استخدام مادة لا تلحق الضرر بعينيك.

الفيتامين E: يتمتع بخصائص مغذية ويؤدي دوراً أساسياً في تطويل الرموش. كما يساعد على حفظ الماسكارا لوقت طويل.

مكياج فرنسي ناعم من وحي ماريون كوتيارد