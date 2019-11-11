في عيد ميلاده الـ39.. 6 نساء في حياة أحمد الفيشاوي.. إحداهن ارتدت الحجاب

يعرف الفنان أحمد الفيشاوي داخل الوسط الفني، بكثرة زيجاته، فقد تزوج 6 مرات، لديه ابنته الوحيدة "لينا"، وبمناسبة ذكرى ميلاده الـ39، يكشف "هُن" الجانب العاطفي في حياة الفيشاوي.

هند الحناوي

الزيجة الأولى كانت من مهندسة ديكور، تُدعى هند الحناوي، عام 2004 تقريبًا، وقد أنجبت منه "لينا"، لكنه لم يعترف بها في بداية الأمر، وتطور الأمر حتى وصل إلى المحاكم، وحركت "هند" قضية إثبات نسب، وانتهت الأزمة التي استمرت لعدة سنوات باعترافه بابنتهما.

وسام عاطف

الزيجة الثانية، انتهت في غضون 40 يومًا فقط، وتم اتهامه بالسرقة، حيث تزوج فتاة تُدعى وسام عاطف، عام 2007، وبعد مرور أقل من شهر ونصف، وجهت له اتهامًا بسرقة خاتم "سوليتير" بقيمة مِئة ألف جنيه، وقد انتهت الأزمة بتدخل أصدقائهما لتهدئة الأمور بينهما، لاسيما بعد انفصالهما.

دنيس ولمان

خلال سفره إلى ألمانيا، مع والدته الفنانة سمية الألفي، تزوج من فتاة ألمانية تدعى "دنيس ولمان"، حيث نشأت بينهما قصة تعارف وتطورت حتى وصلت إلى قصة غرامية، وتزوجا لكن سرعان ما انفصلا بعد شهرين تقريبًا.

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رولا دبس

في نوفمبر 2011، احتفل "الفيشاوي" بزفافه على رولا دبس، والتي كانت تعمل كمديرة برامج في قناة "الآن"، في دبي، حيث اقتصر الحفل الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، على الأهل والأقارب فقط.

الزوجة الرابعة كانت ترتدي الحجاب، حيث كان زفافهما على الطريقة الهندية، ولكن بعد مرور شهرين خلعت الحجاب، وكان الظهور الرسمي الأول لها، في العرض الخاص لفيلم "هاتولي راجل" عام 2013، وبعد مرور عامين أعلنا الانفصال.

الزوجة الخامسة

في مايو الماضي، حل "الفيشاوي" ضيفًا على برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض عبر قناة "العربية"، ومن بين الأسئلة التي أجاب عليها، أنه تزوج خمس مرات، لكنه لم يُعلن عن هوية الزوجة الخامسة حتى الآن.

ندى الكامل

وفي سبتمبر الماضي، احتفل "الفيشاوي" بزواجه للمرة السادسة من ندى كامل، حيث اقتصر الحفل على عدد من الأصدقاء فقط، وكان قد عقد قرانه قبلها بفترة قصيرة، لكنه لم يعقد حفل زفاف وقتها.