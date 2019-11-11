أضرار تناول طعام لامسه الذباب

يعد الذباب من الحشرات المُزعجة الموجودة بالمنازل، والتي تغزوها بين الحين والآخر، وانتشرت خلال هذه الأيام، العديد من المنشورات التي أوضحت شكوى البعض من انتشار تلك الحشرة بمنازلهم، بل والتصاقها على الأجسام والأطعمة، وعدم تأثرها ببعض المبيدات أيضًا.

مشهد التصاق الذباب على الأطعمة أو المشروبات، يتكرر كثيرًا خلال تواجد هذه الحشرة في المنزل، وقد يلجأ البعض لطردها باليد، ومن ثم تناول الأطعمة دون النظر لمدى الخطورة.

وبحسب ما ذكره موقع "the healthy"، فإن ساقين وأجنحة ذباب تعجّ بمئات البكتيريا، بسبب توقفه على دماء الذبائح والمخلفات والمجاري، والبراز، والمواد العضوية، ما يجعلها مادة ناقلة للأمراض إذا تم تناول الأطعمة التي وقف عليها الذباب، مسلطًا الضوء على أضراره.

أضرار وقوف الذباب على الطعام

نقل البكتيريا المسببة للنزات المعوية.

القيئ المستمر.

الإسهال.

Advertisements

الحمى.

آلام في المعدة.

الإصابة ببكتيريا تُعرف بـ "ملوية بوابية" المُسببة في قرحة المعدة.

الإصابة بجرثومة المعدة.

التهاب الكبد الوبائي

الإصابة بالعديد من الفيروسات، أبرزها فيروس الروتا.