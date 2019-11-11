طريقة عمل الكبيبة بالبرغل

الكبيبة بالبرغل من الأطعمة السورية التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير الكبيبة بالبرغل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير الكبيبة بالبرغل

دقيق.

لحم معصج.

بيكنج بودر.

البهارات السبع.

زيت.

برغل.

مكعب مرقة دجاج.

ماء فاتر.

كاري.

ثوم.

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بابريكا.

بصل.

زيت.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة تحضير الكبيبة بالبرغل

- وضع البصل والثوم في طاسة بها الزيت على النار.

- إضافة البهارات والبابريكا ومكعب مرقة والكاري مع الماء.

- خلط الدقيق مع البيكنج بودر والقليل من البابريكا والبرغل والبهارات ومرقة الدجاج الذائبة في الماء.

- إضافة الماء والزيت مع تقليب الخليط، للحصول على عجينة.

- تقطيع العجينة ثم حشوها بخليط البصل أو خليط اللحمة المعصجة ثم تقلى في الزيت.