عقب إصابة رامي جمال به.. أسباب وأعراض البهاق

فاجأ المطرب رامي جمال متابعيه، بإعلان إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور عدة بقع بيضاء اللون بمناطق في جسده.

ويتسبب مرض البهاق في فقدان لون الجلد وظهور بقع في الوجه والعنق واليدان والفم، ويمكن أن تظهر في مناطق أخرى ويؤثر المرض على الأشخاص باختلاف نوع بشرتهم.

ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا التي تنتج مادة الميلانين أو تتوقف عن أداء وظيفتها.

وإليكم أسباب وأعراض البهاق، وفقا لموقع "مايو كلينك".

أسباب البهاق

- ضعف جهاز المناعة.

- اضطراب يتضمن الهجوم على النظام المناعي ويحدث بسبب حرق الشمس، التوتر، التعرض للكيماويات الصناعية.

- الأحداث المأساوية

- التعرض لبعض الأحداث المأساوية الاجتماعية كالتعرض للإصابة بحوادث السير وللإعاقات وللمشاكل التي تسبب حدوث موت مفاجئ لأشخاص عزيزون على المصاب كلها تؤثر في الإصابة بمرض البهاق.

- وتعتبر أكثر المناطق المعرضة للإصابة بالمرض هي المناطق المكشوفة للشمس وهي اليدين والقدمين والذراعين والرقبة والوجه.

- العامل الوراثي: تلعب الوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض البهاق.

- العامل البيئي: عند وجود العامل الجيني تؤدي بعض العوامل البيئية لظهور البهاق كحروق الشمس، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، والإصابات الجسدية.

أعراض البهاق

فقدان غير مكتمل من لون البشرة.

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ظهور تبييض أو تشيب الشعر على فروة الرأس والرموش والحواجب أو اللحية، في وقت سابق لأوانه.

فقدان اللون في الأنسجة التي تبطن داخل الفم والأنف (الأغشية المخاطية).

فقدان أو تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (شبكية العين).

مضاعفات البهاق

ضيق التنفس.

سرطان الجلد.

حروق الشمس.

مشكلات العين.

احتمالية فقدان السمع.

رسالة مؤثرة من رامي جمال

وكان رامي قرر كتابة تفاصيل إصابته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".