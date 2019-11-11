هل يتسبب شرب السجائر في إبطال الوضوء؟.. "الإفتاء" تجيب

تفضل عدد من السيدات تدخين السجائر أو "الشيشة" أو أشياء أخرى مثل "الفيب" و"السجارة الإلكترونية"، وسط تساؤلات عما إذا كان ذلك يبطل الوضوء، ويتطلب إعادته من جديد.

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وبدوره، أكد الشيخ يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف لـ"هن"، أنه على الرغم من تحريم العديد من العلماء لشرب السجائر، إلا أنها لا تبطل الوضوء أو تفسده.

وأوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الفتوي رقم "3153" على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، الحكم الفقهي في تلك المسألة، قائلًا إن "التدخين لا يفسد الوضوء، ويستحب للمسلم أن يطهر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين".