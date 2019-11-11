أسباب وأعراض هبوط "المهبل الخلفي" وكيفية الوقاية منه

تشعر بعض السيدات ببروز الجدار المهبلي والذي يسبب لها آلام شديدة، وهو ما يعرف بـ"هبوط المهبل الخلفي" أو الفتاق، وتقدم "هُن" أسباب هذا الهبوط وأعراضه وفقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض هبوط المهبل الخلفي

انتفاخًا بسيطًا في أنسجة المهبل والذي قد يبرز من فتحة المهبل.

صعوبة حركة الأمعاء

شعورًا بضغط المستقيم أو الامتلاء

شعورًا بعدم تفريغ المستقيم بالكامل بعد حركة الأمعاء.

شواغل جنسية، مثل الشعور بالإحراج أو إحساس برخاوة في شكل أنسجة المهبل.

كما تعاني معظم المصابات بهبوط المهبل الخلفي أيضًا هبوطًا في أعضاء الحوض، مثل المثانة أو الرحم أو أعلى المهبل — أو في حالة اللاتي خضعن لجراحة استئصال الرحم، أعلى المهبل.

أسباب هبوط المهبل الخلفي

ينتج التدلي المهبلي الخلفي عن الضغط على قاع الحوض. وتشمل أسباب ارتفاع ضغط قاع الحوض:

الإمساك المزمن أو بذل جهد أثناء التبرز

التهاب الشعب الهوائية والسعال الحاد

رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر

زيادة الوزن أو السمنة

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عوامل الخطر من حدوث هبوط المهبل الخلفي

العوامل الوراثية، تولد بعض النساء بأنسجة ضامة ضعيفة في منطقة الحوض، مما يجعلهن بشكل طبيعي أكثر عرضة للإصابة بهبوط المهبل الخلفي.

الولادة، إذا كنتِ قد أنجبتِ عدة أطفال عن طريق المهبل، فإنكِ أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض هبوط المهبل الخلفي. في حالة وجود تمزقات في الأنسجة الموجودة بين فتحة المهبل وفتحة الشرج (تمزق عجاني) أو شقوق جراحية لتوسيع فتحة المهبل (بضع الفرج) خلال الولادة، يمكن أيضًا أن تصبحي أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

التقدم بالعمر، ومع تقدم العمر تفقدين الكتلة العضلية والمرونة ووظائف الأعصاب بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى حدوث تمدد أو ضعف.

السمنة، يزيد وزن الجسم الزائد من الضغط على أنسجة قاع الحوض.

الوقاية من هبوط المهبل الخلفي

ممارسة تمارين كيجل بانتظام، قد تقوي هذه التمارين عضلات الحوض لديك — وهذا مهم بوجه خاص بعد ولادتك.

عالجي الإمساك وامنع حدوثه، اشرب الكثير من السوائل وتناولي الأطعمة الغنية بالألياف مثل، الفاكهة والخضروات والفول والحبوب الكاملة.

تجنبي رفع الأثقال وارفعي الأحمال على نحو صحيح، عند رفع الأحمال، استخدمي ساقيك بدلاً من خصرك أو ظهرك.

السيطرة على السعال، احصلي على علاج للسعال المزمن أو التهاب الشعب الهوائية وامتنعي عن التدخين.

تجنبي زيادة الوزن، تحدثي مع طبيبك لتحديد وزنك المثالي واحصل على نصيحة بشأن استراتيجيات فقدان الوزن، إذا كنت بحاجة لذلك.

متى تزور الطبيب

إذا كنت تعاني نتوء أنسجة مزعجًا والذي يتدلى من خلال فتحة المهبل.

لا تنجح علاجات الإمساك في إخراج براز لين وسهل الخروج من ثلاث مرات يوميًا إلى ثلاث مرات أسبوعيا.