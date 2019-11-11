أعراض المتلازمة السابقة للحيض الأسباب والعلاج

تشمل المتلازمة السابقة للحيض المعروفة بالـPMS، مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض بما فيها، التقلبات المزاجية، وألم عند لمس الثديين، واشتهاء الطعام، والإرهاق، والهياج، والاكتئاب، وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 3 من كل 4 نساء تظهر عليهن بعض أعراض المتلازمة السابقة للحيض أثناء فترة الحيض، وهذا بحسب موقع "مايو كلينك".

وتتكرر أعراض المتلازمة السابقة للحيض بأنماط متوقعة، ولكن قد تتراوح شدة التغيرات الجسدية والعاطفية التي تحدث أثناء المتلازمة السابقة للحيض من بسيطة إلى شديدة.

أعراض المتلازمة السابقة للحيض

تطول قائمة العلامات والأعراض المحتمَلة لمتلازمة ما قبل الحيض، ولكن لا تُواجِه معظم النساء سوى بضع هذه المشكلات فقط.

علامات وأعراض عاطفية وسلوكية.

الضغط أو القلق.

الاكتئاب.

نوبات البكاء.

التقلبات المزاجية أو الانفعالية أو الغضب.

تغييرات في الشهية والرغبة في الطعام.

صعوبات في النوم.

الانسحاب الاجتماعي.

ضعف التركيز.

التغيير في الشهوة الجنسية.

علامات وأعراض بدنية.

ألم في المفاصل أو العضلات.

الصداع.

الإرهاق.

زيادة الوزن المرتبطة باحتباس السوائل.

انتفاخ البطن.

إيلام الثدي.

انتشار حب الشباب.

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الإمساك أو الإسهال.

يُعد الألم البدني والضغط النفسي بالنسبة للبعض أعراض حادة بما يكفي للتأثير على حياتهم اليومية.

بغض النظر عن حدة الأعراض، تختفي العلامات والأعراض بوجه عام خلال أربعة أيام من بداية الدورة الشهرية مع معظم السيدات.

أسباب المتلازمة السابقة للحيض

إن السبب الدقيق وراء المتلازمة السابقة للحيض غير معروف، ولكن هناك عدة عوامل قد تسهم في الإصابة بهذه الحالة، وأهمها:

التغيرات الدورية في الهرمونات

إن علامات وأعراض المتلازمة السابقة للحيض تتغير مع التقلبات الهرمونية وتختفي مع الحمل وانقطاع الطمث.

التغيرات الكيميائية في الدماغ

تقلبات السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ، يُعتقد أنها تلعب دورًا حاسمًا في حالات المزاج، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

ويسهم وجود كميات غير كافية من السيروتونين في اكتئاب سابق الحيض وكذلك في التعب والرغبة الشديدة في تناول الطعام ومشاكل النوم.

الاكتئاب

بعض النساء المصابات بحالة حادة من المتلازمة السابقة للحيض يشعرن باكتئاب غير مشخص، بالرغم من أن الاكتئاب وحده لا يسبب جميع هذه الأعراض.

علاج المتلازمة السابقة للحيض

في العديد من النساء، قد تساعد تغييرات نمَط الحياة في تخفيف أعراض المُتلازمة السابقة للحَيض (PMS)، ولكن اعتمادًا على شدَّة الأعراض، قد يصِف لكِ الطبيب دواءً واحدًا أو أكثر للمُتلازمة السابقة للحَيض.

العلاجات المنزلية للمتلازمة السابقة للحيض

يمكنكِ في بعض الأحيان التحكم في أعراض متلازمة ما قبل الحيض أو الحد منها عن طريق إجراء تغييرات في طريقة تناول الطعام وممارسة الرياضة والانخراط في الحياة اليومية، مثل:

تعديل النظام الغذائي، عن طريق تناول وجبات أصغر وأكثر تقارُبًا للحد من الانتفاخ والإحساس بالامتلاء.

تقليل تناوُل الملح والأطعمة المالحة للحَدِّ من الانتفاخ والاحتفاظ بالسوائل.

اختيار الأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

اختيار الأطعمة الغنية بالكالسيوم، إذا كنت لا تستطيع تقبُّل منتجات الألبان أو لا تحصل على كالسيوم كافٍ في طعامك، فقد يساعد تناول مكمِّل كالسيوم غذائي يوميًّا.

تجنب الكافيين والكحول.

ادمجي التمارين الرياضية في نظامك المعتاد، عن طريق الانخراط في المشي السريع، أو ركوب الدراجة، أو السباحة أو أي نشاط هوائي آخر لمدة 30 دقيقة على الأقل أغلب أيام الأسبوع.

يمكن للتمرين اليومي المُنتظَم المساعدة على تحسين صحتك العامة وإزالة بعض الأعراض، مثل الإرهاق والمزاج المحبط.

تخلَّصي من التوتر.

احصُلي على قدر وفير من النوم.

مارِسي تمرينات ارتخاء العضلات التدريجي أو تمارين التنفس العميق للمساعدة في تقليل الصداع أو القلق أو اضطراب النوم (الأرق).

مارِسي اليوجا أو التدليك للاسترخاء وتخفيف التوتر.