أجابت سيدة جزائرية تدعى "لويزا" على سؤال: "هل أنت سعيد في حياتك الزوجية؟"، الذي طرحه الإعلامي عمرو أديب خلال فقرة "اسأل مع رجاء" ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".
وقالت لويزا، في مداخلة هاتفية: "الزوج الأصلع هو اللي بيخلي الحياة الزوجية سعيدة لأنه إنسان ذكي جدًا".
وتابعت: "في حياته بيعرف يمشي الدنيا وبيعرف يرضي زوجته"، مؤكدة أنها سعيدة في حياتها الزوجية مع زوجها الأصلع، "كتير سعيدة وربنا يخليهولي ويخلي أي راجل أصلع في الدنيا".
وأشارت إلى أن الرجل الأصلع إنسان ذكي وعبقري ويعرف من أين تؤكل الكتف، ويعرف أن السيدة هي أساس المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة بعمرو أديب تمتدح الرجل الأصلع: ذكي وبيعرف من أين تؤكل الكتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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