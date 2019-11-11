رجاء الجداوي: السعادة هي الأسرة الحلوة.. وجوزي مات وهو بيدعيلي

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن مفهوم السعادة نسبي لدى البعض، وذلك حسب متطلبات كل فرد.

وأضافت الجداوي، خلال فقرة "اسأل مع رجاء" ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك عددا كبيرا من الأزواج يكونون سعداء في زواجهم، مشيرة إلى أن السعادة هي "الأسرة الحلوة"، وأن الزواج الجيد لا يعوض بأي شيء في الدنيا.

وأوضحت أنها كانت سعيدة في حياتها الزوجية جدًا وأنها كانت تتمنى أن يعيش لهذا اليوم، مؤكدة أنها كانت ستكون سعيدة معه، وأن زوجها كان سعيد معها.

وتابعت: "جوزي مات وهو بيدعيلي وقالي ربنا هيكرمك قوي يا رجاء وكان سعيد"، مؤكدة أن هذه الكلمات لم تكن مجاملة لأنها كانت خلال اللحظات الأخيرة في حياته.