طريقة عمل البريك

البريك هي مخبوزات تونسية المنشأ، طعمها لذيذ، ويحبها الكبار والصغار، لذا تعرفي على طريقة تحضيره بسرعة وسهولة في المنزل.

مقادير البريك

كيلو دقيق.

150 جرام سمنة.

50 جرام سكر.

50 جرام محسن كيك.

20 جرام خميرة.

10 جرام بابريكا.

جبنة قريش.

زيتون.

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حبة البركة أو سمسم.

بيضة مخفوقة.

طريقة تحضير البريك

تعجن العجينة عن طريق خلط المكونات مع بعضها في العجان وتترك قليلًا في الثلاجة حتى تختمر ثم نبدأ في استخدامها.

تفرد على سطح مرشوش بالدقيق لتصبح قطعة رقيقة، ونستخدم القطاعة لتقطيع العجينة إلى قطع دائرية.

يخلط الزيتون والجبنة والبابريكا باستخدام كبة كهربائية، ونستخدم الخليط في الحشو.

تحشى القطع الدائرية وتغلق عن طريق لصق الأطراف.

توضع في صينية فرن وتدهن بالبيض المخفوق وتزين بالسمسم أو حبة البركة، حسب الرغبة، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم تقدم.