5 نصائح لشراء الرمان الطازج

يعتبر الرمان من الفاكهة الشتوية التي ينتظرها الكثيرون من العام للعام، إلا أن البعض قد يواجه مشكلة كيفية شراء ثمرة رمان طازجة خالية من العيوب.

وتقدم "هُن" في التقرير نصائح يجب اتباعها عند شراء الرمان نقًلا عن موقع "سي بي سي سفرة".

أولًا: عند اختيار الرمان لابد من فحص الثمرة من الخارج لأن الرمان الجيد يتمتع بقشرة ناعمة لامعة ذات لون أحمر محايد ليس بداكن أو باهت، وهو ما يؤكد أن الرمان من الداخل حلو وبه كمية عصير مناسبة، لأن من الممكن أن تكون قشرته حمراء ولكنه أبيض من الداخل.

ثانيًا: يجب أن تكون رأس الرمان بنية اللون وصلبة وبذلك سيكون جيد وأحمر من الداخل.

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ثالثًا: يفحص الرمان من الداخل عند شرائه لمعرفة حجمه ومدى امتلائه، وذلك من خلال فحص حجمه بحيث تكون حبة الرمان ثقيلة بشكل يناسب حجمها وعند الضغط عليها نجد حبيباته وكأنها تعصر عند الضغط عليها وهو ما يؤكد بأنه ممتلئ وطازج وجيد وليس فارغ.

رابعًا: يجب معرفة أن قشرة الرمان الناضج الجيد لابد أن تحتوي على تشققات وهو ما يؤكد أن هذه الثمرة أفضل وأنضج من غيرها، ولكن لا يترك كثيرًا بعد هذه المرحلة لأنه سيصبح غير صالح للتناول وسيتلف.

خامسًا: لابد أن يخلو الرمان من القطوع الخارجية العميقة لأنه بذلك سيكون تالف من الداخل، كما يجب أن يكون موحد اللون مهما كانت درجته اللونية فاتحة أو داكنة.