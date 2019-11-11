طريقة عمل موس الشكولاتة في المنزل

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حضري لأولادك في المنزل، موس الشكولاتة اللذيذ، وقدميه عقب الوجبة الأساسية، للتحلية بدلًا من شراء حلوى الشارع، وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف سالي فؤاد.
مكونات موس الشكولاتة
بودرة كريم شانتيه
1/2 كوب لبن بارد مثلج
ملعقة قهوة سريعة الذوبان
1/2 كوب كريمة لباني
شيكولاتة غامقة مبشورة
كريمة مخفوقة
كوب كاكاو خام
طريقة تحضير موس الشيكولاتة
في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الكريمة اللباني، مع القهوة والشكولاتة.
ضيفي الكريم شانتيه واللبن، واخفقيهم جيدًا، ثم ضيفي الكريمة المخفوقة.
ضعي المكونات في كاسات التقديم، واحفظيها في الثلاجة، ثم قدميها مزينة بالكاكاو.
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