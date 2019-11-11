المكملات الغذائية لا تمنع إصابة مرضى السكري بأمراض الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أظهرت دراسة جديدة؛ أن تناول مكملات فيتامين (د) وزيت السمك لن يمنع مرض الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثاني.

وقال الباحثون، إن الكثير من مرضى السكر يستخدمون المكملات الغذائية على أمل أن يكون لها تأثير إيجابي على الكلى والقلب.

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وأعربوا عن أملهم في أن تكون المكملات مفيدة لأن الدراسات على الحيوانات والتجارب المعملية كشفت أن الخصائص المضادة للالتهابات وغيرها من الخصائص في هذه المكملات قد تمنع أو تبطىء تطور مرض الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثانى.

في البشر، وجدت أبحاث أخرى وجود صلة بين مشاكل الكلى وانخفاض مستويات فيتامين (د) والوجبات الغذائية التي تفتقر إلى الأسماك.

الدكتور إيان دى بوير، أستاذ الكلى فى كلية الطب جامعة "واشنطن" قال: "توضح هذه الدراسة ما إذا كانت المكملات لها فائدة حقيقية في الكلى لدى البالغين المصابين بالسكر". مضيفا في بيان صحفي: "لا يبدو أنها فعالة بشكل خاص لهذا الغرض".. مشيرا إلى أن حوالي 40 ٪ من 28 مليون أمريكي يعانون من مرض السكر النمط الثانى سوف يصابون بمرض الكلى المزمن.