مع اقتراب حملة الصحة.. إليكِ أعراض الحصبة وتطعيماتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: مع بداية الشهر القادم، تطلق وزارة الصحة المصرية حملة موسعة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في خطة للقضاء على المرض تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 6 سنوات في كافة محافظات الجمهورية. للمزيد عن أعراض الحصبة وتطعيماتها.. اضغط هنا

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