قناع الزنجبيل للتخلص من كل شوائب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 06:42 صباحاً - يعمل قناع الزنجبيل على التخلص من شوائب البشرة وبقعها الداكنة، فلهذه النبتة منافع صحية وجمالية جمّة تظهر بشكل مباشر على البشرة.

ويعتبر قناع الزنجبيل من أهم الأقنعة لـ تقشيرالوجه والتخلص من كلّ ما قد يعيق جمالكِ والحصول على بشرة صافية بعيداً عن المنتجات المصنعة التي تحتوي على مواد كيماوية بالإضافة الى محاربة التجاعيد وتنظيف البشرة.

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قناع الزنجبيل لشد الوجه ومحاربة التجاعيد

محاربة التجاعيد

اخلطي ملعقة من السكر الأبيض أو البني مع بضع قطرات من زيت الزيتون، زمن ثم أضيفي إليهما ملعقتين من مسحوق الزنجبيل مع ربع ملعقة من قشور الليمون المبروش والطازج، وافردي الخليط على الوجه مدة عشرة دقائق واشطفيه بالماء البارد.

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تقشير الوجه بالزنجبيل لنعومة البشرة وتنقيتها

تقشير الوجه بالزنجبيل

امزجي القليل من الزنجبيل المبشور مع ملعقة عسل وملعقة خميرة البيرة، ونظفي بشرتك جيداً البشرة قبل وضع الخلطة على البشرة، ومن ثم ضعي المزيج لمدة ربع ساعة ويغسل الوجه بالماء البارد.

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قناع الزنجبيل لتفتيح البشرة

تفتيح البشرة بالزنجبيل

تحتاجين إلى نصف ليمونة وبياض بيضة ومقدار بسيط من الزنجبيل المبشور، واخلطي المكونات مع بعضها، وافردي الخليط على الوجه مدة عشر دقائق واشطفيه بالماء البارد.

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