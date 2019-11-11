خل التفاح لعلاج حب الشباب بـ 20 ثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 06:42 صباحاً - الهالات السوداء، حب الشباب، والكلف، مشاكل نعاني منها جميعاً، فلا تجزعي. والعناية بالبشرة لا تعني فقط كريمات ترطيب، وكولاجين، وماسك للوجه. فهي طريق طويلة وروتين يومي، ولا يجب التنكّر للعلاجات الطبيعية نظراً للفوائد الصحة الناجمة عنها. خلّ التفاح على سبيل المثال مألوف بالنسبة للأشخاص الذين يكافحون مستويات السكّر في الدم، وفقدان الوزن وحتى الحماية من السرطان. بالنسبة للكثيرين، هو شراب المعجزة تقريباً حيث بات معروفاّ أنّ الخلّ يقتل أنواعًا معينة من البكتيريا والفيروسات، فليس من المستغرب أن يكون خل التفاح أيضًا حلاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجلد.



كيف يمكن لـ خلّ التفاح أن يعالج بشرتك؟

خل التفاح يقضي على البثور والندبات

خلّ التفاح هو "الإكسيرالسحري" الذي إستخدم منذ العصور القديمة، ولقد صُنع خل التفاح (المعروف أيضًا باسم ACV/ apple cider vinegar من عصير التفاح المخمّر، وقيل حتى إنّ الطبيب اليوناني القديم أبقراط إستخدمه لأغراض طبيّة. كيف ذلك؟ خبراء في الجلد يشيرون إلى أنّ بكتيريا الجلد Propionibacterium acnes مرتبطة إلى حدّ كبير بحب الشباب، و الـ ACV يحتوي على أحماض الستريك، واللاكتيك، والسكسينك، والتي ثبت أنها تقتل حب الشباب. إذا بينما يتم إستخدام ACV في معظم الأوقات للطبخ أو الخبز، يمكن إستخدامه أيضًا لعلاج حب الشباب.

عندما نخمّر عصير التفاح أو العصير من التفاح المضغوط، فإنّ خل التفاح هو النتيجة. وفقًا للموقع الطبي WebMD، يتمّ ذلك عن طريق إضافة الخميرة، التي تحوّل السكر في العصير إلى كحول. بحسب أطباء في الجلد هذه أفضل عقاقير في الطبيعة لأنّها تساعد على توازن درجة الحموضة في البشرة، وبالتالي توارنها. بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، غالبًا ما يستخدم الخلّ كبديل طبيعي لمنتجات التجميل التجارية، والتي تحتوي غالبًا على مواد كيميائية قاسية.

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ACV تعالج تغير لون الجلد

حتى بعد شفاء حب الشباب، يمكن للـ ACV تحسين التندّب وتغيّر لون الجلد الناجم عن حب الشباب. من المعروف أن الأحماض العضوية في ACV هي السبب في ذلك، وهذا ما يُسمى بعملية "التقشير الكيميائي"، حيث تقوم الأحماض (succinic في المقام الأول) إلى إزالة الطبقات الخارجية من الجلد، ممّا يساعد على تجدد الخلايا. سواءً كان لديكِ ندبات أو حب الشباب، فإنّ ACV يعمل كمقشّر ويبتلع طبقات الجلد.

طريقة إستخدام خل التفاح لعلاج حب الشباب:

من الضروري تخفيف ACV قبل وضعها على الجلد بسبب حموضتها العالية، ومن الأفضل تجربتها على قطعة صغيرة من الجلد في البداية للتأكد من عدم تهيّجه. أمزجي ملعقة من خلّ التفاح مع ثلاثة ملاعق ماء. أغسلي وجهك ثم أغمسي القطنة في الخلّ وافركيها بلطف على بشرتك. أتركي الخلّ لمدّة 15 إلى 20 ثانية على بشرتك، وشطّفي بشرتك بالماء. كررّي هذه العملية في الصباح والليل.

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فوائد جمالية أخرى لخلّ التفاح

فوائد جمالية لخل التفاح

_الإبتسامة البيضاء اللؤلؤية هي واحدة من تلك الأشياء التي يمكن أن ترفع مستوى ثقتك بسرعة إلى 10. لسوء الحظ، قد يكون تبييض الأسنان المحترف باهظ الثمن، والعديد من طرق تبييض الأسنان التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، لا تعمل ببساطة بشكل جيد. لذا، ننصحك لتبييض أسنانك بشكل طبيعي (دون إنفاق ثروة) عن طريق غرغرة خلّ التفاح في الصباح. لن يؤدي الخلّ إلى تبييض الأسنان فحسب، بل سيساعد أيضًا على التخلص من البكتيريا في فمك ولثتك.

_خل التفاح يساعد على وقف نمو الخميرة في فروة الرأس والتي تسبّب القشرة، كما أنّه يترك شعرك ناعمًا ولامعاً.

_إذا كنتِ قلقة بشأن المكوّنات الضارة التي يمكن العثورعليها في مزيل العرق التقليدي، فلماذا لا تقومين باستبدال مضادات التعرّق بخلّ التفاح؟ ACV يزيل الرائحة دون الألمنيوم الخطيرالموجود في مزيل العرق العادي. تقول بعض المدوّنات إن ACV يمكن أن يخفي رائحة التعرّق بعد ممارسة الرياضة.

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تحذير طبي:

إذا وجدتِ أنّ مفعول الخلّ قاسٍ جدًا على جلدك (سبّب الجفاف أو الاحتراق)، ننصحك بوضعه مرتين في الأسبوع ليس أكثر. مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تعتبر أنّه قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب بالفعل بشرة شديدة الحساسية، ومن الأفضل عدم أذية الجلد أكثر مما هو عليه بالفعل.

