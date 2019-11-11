كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2019 06:42 صباحاً - خلال المناسبات، لا يمكن أن تكتمل إطلالة المرأة من دون أظافر أنيقة وجذابة تتناغم مع أزيائها ومكياجها. فإن كنت ترغبين في أظافر رائعة الجمال ملائمة للسهرات والمناسبات، تابعينا في هذا المقال، حيث جمعنا لك أجمل موديلات الأظافر للمناسبات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الفرنسي العصري

المناكير الفرنسي العصري



إن كنت تريدين إطلالة مميزة وأظافر جذابة، بعيداً عن الألوان الداكنة أو القوية، خلال المناسبات، ننصحك باعتماد المناكير الفرنسي العصري، الذي يرتكز على جمع ثلاثة ألوان ناعمة من المناكير شديدة اللمعان، وهي المناكير الشفاف، والمناكير الأبيض والمناكير الفضي البراق، وبذلك تحصلين على رسمة أظافر في منتهى الأناقة.



المناكير الذهبي العميق المزين بالنجوم

المناكير الذهبي العميق المزين بالنجوم



لطالما شكل المناكير الذهبي خياراً مثالياً للمناسبات، حيث يتناغم مع فستانك مهما كان لونه. لذلك، إن كنت على موعد مع إحدى المناسبات، لا تترددي في اعتماد المناكير الذهبي العميق على كامل أظافرك، وتزيينه بنجمة كبيرة لامعة على كل ظفر على حدة، لاكتمال الطلة ولإضفاء لمسة مميزة على أظافرك.

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المناكير الأصفر النيون الناري

المناكير الأصفر النيون الناري



إذا كنت من محبات موديلات الأظافر الجريئة والفاقعة خلال المناسبات، فإن رسمة شهب النار بالمناكير الأصفر النيون الناري ستشكل بالنسبة إليك خياراً رائعاً، واحرصي على استخدام المناكير الشفاف اللامع كطبقة أساسية. علماً أن موديل الأظافر هذا مثالي للبشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء.



المناكير الأسود المذهب

المناكير الأسود المذهب



يعد المناكير الأسود شتوياً بامتياز، كون الألوان الداكنة دائماً ما تكون رائجة في الأجواء الباردة، وهو مثالي للمناسبات. لكن، إذا كنت ترغبين في إضفاء لمسة براقة ومميزة على أظافرك، استخدمي أيضاً المناكير الذهبي البراق لتزيين أظافرك بطريقة ناعمة، إذ إن مزيج الأسود والذهبي سيمنحك أظافر في غاية الجمال.



الأظافر المذهّبة

الأظافر المذهّبة



إن كنت تميلين الى البساطة والنعومة في ما يتعلق بزيين أظافرك، خصوصاً في المناسبات، فإننا ننصحك باعتماد الأظافر المذهّبة، بغض النظر عن لون بشرتك، كونه يتناغم مع ألوان البشرة كافة. كما أنه بإمكانك تنفيذ موديل الأظافر هذا في المنزل، بحيث تضعين أولاً المناكير الشفاف، ومن ثم تزيين قاعدة الظفر بالمناكير الذهبي بطريقة غير متناسقة.

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