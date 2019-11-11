شاهد| “قمر” تُعلن “الحرب” على انجي خوري وتنشر صوراً إباحية لها وتقول إنها مُصابة بـ”الإيدز”!

يبدو أنّ الفنانة اللبنانية قمر قررت تصعيد “حربها” على نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري، ونشرت صوراً “اباحية” لها، وزعمت أنها مصابة بـ”الإيدز”.

ونشرت “قمر” صورة تظهر فيها “انجي خوري” عارية في نفس الغرفة، وفي أسفل الصورة قدم رجل وأخرى لإمرأة، ادّعت “قمر” أنّها والدة “انجي”.

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وعمدت “قمر” الى تغطية صورة “انجي” العارية بـ”إيموجي” وكتبت عليها: “بشو بتذكرك الصورة؟ بس ما فيني أعرض هيك منظر للمشاهدين ياللي عايشة فيها دور الضحية والمظلومة،، ليكو الضحية مع امها ,, يا رب سترك ما شفت هيك بحياتي ام وبنتها”.

وتعتذر “وطن” عن عرض الصورة التي نشرتها “قمر” .

كما ادّعت “قمر” أن “إنجي” تتنافس مع والدتها على الزبائن للخروج معهم مقابل 500 دولار أميركي.

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وكانت “قمر” نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل، صورة لإنجي خوري، قبل خضوعها لعمليات التجميل، وكشفت عن اسمها الحقيقي وقالت إنها تدعى ” نجوى خليق الله” قبل أن تغير اسمها لإنجي خوري.

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وكانت “قمر” قد دخلت في مشاكل كبيرة مع إنجي خوري، ويقال إنها هي من تسببت في طردها من لبنان.

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