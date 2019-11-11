الامارات | «لغتي» تتوج الطلبة الفائزين بكأسها وسط ملايين الكتب

شكرا لقرائتكم خبر عن «لغتي» تتوج الطلبة الفائزين بكأسها وسط ملايين الكتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت مبادرة «لغتي»، في ختام فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، مدرسة «العقد الفريد»، بجائزة المركز الأول في منافسات الدورة الرابعة من «كأس لغتي»، إذ حصدت المدرسة كأس المسابقة و10 آلاف درهم، بعد أن تنافست مع 28 مدرسة حكومية في الإمارة، لتثبت قدرات طلابها ومعارفهم الكبيرة والمتميزة. فيما حلّت بالمركز الثاني من المسابقة مدرسة عبدالله بن المبارك، ونالت 7000 درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدرسة وادي الحلو، وفازت بـ5000 درهم.

واستهدفت المسابقة التي أقيمت خلال فعاليات المعرض، طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، وكشفت الأرقام عن مشاركة 12 مدرسة من المنطقة الشرقية، تنافست مع 12 مدرسة من مدينة الشارقة، وأربع مدارس من المنطقة الوسطى.

وتقدمت مديرة مبادرة «لغتي»، بدرية آل علي، بالتهنئة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة كأس لغتي، مؤكدة أن العلم والمعرفة الشاملة هما الثوابت الضرورية والأساسية للارتقاء بمعارف الإنسان، والوصول إلى مستقبل مشرق مليء بالمنجزات التي تجعل منه عنصراً فاعلاً في بيئته ومجتمعه.