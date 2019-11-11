الامارات | «الهيالورونيك» وصفة صحة وجمال للشعر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد شامبو الهيالورونيك بمثابة وصفة صحة وجمال للشعر؛ إذ يعمل على تقوية بنية الشعر ويمنحه مظهراً لامعاً.
وقال مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه إن حمض الهيالورونيك يعمل على ترطيب الشعر، كما يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، ومن ثم يستعيد الشعر المرونة ويتمتع بملمس ناعم كالحرير.
وأضاف أنه ينبغي استعمال شامبو الهيالورونيك بدءاً من عمر 25 عاماً؛ إذ يتراجع إنتاج الجسم من حمض الهيالورونيك بدءاً من هذا العمر، ويزداد هذا التراجع مع التقدم في السن، ومن ثم يفقد الشعر مرونته، ويصير جافاً وخفيفاً، ويقع فريسة للتقصف، وهو ما تسعى السيدات، وحتى الرجال، إلى تجنّبه بشتّى الطرق والشامبوهات.
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