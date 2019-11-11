الامارات | «الصحة»: 85% من المستشفيات في الدولة معتمدة دولياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 85% من المستشفيات في الدولة معتمدة دولياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للحكومة، وتعمل الوزارة على دعمه باستمرار.

وأعلن الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، حصول أكثر من 85% من المستشفيات في الدولة على الاعتماد الدولي، ما يعد فخراً للإمارات، ويدعم السياحة العلاجية، ويوفر أفضل خدمة للمرضى، مشجعاً على الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركزاً طبياً جديداً في (الزيرو 6 مول) في منطقة الجرينة بمدينة الشارقة، يتبع مجموعة «برايم» للرعاية الصحية.

وقال الأميري إن «المراكز الصحية الخاصة في الدولة تطبق المعايير العالمية، ما يجعلها ممهدة للحصول على الاعتمادات العالمية بشكل سريع، وهذا أحد أهم عوامل الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة».

وافتتحت مجموعة برايم مركزها الجديد، بحضور الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار.

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وقال الدكتور جميل أحمد: «يأتي افتتاح المركز الجديد في الشارقة لتلبية النمو المتزايد للمجتمعات السكانية، والازدهار الاقتصادي الذي تشهده في الإمارة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وجود مركز طبي متكامل فيها».

ويوفر المركز خدمات الرعاية التشخيصية والطبية المتطورة، بما في ذلك طب العام، أمراض القلب، الأذن والأنف والحنجرة، الأمراض الجلدية، طب الأطفال، أمراض النساء والولادة، طب العظام، طب الأسنان، طب وجراحة العيون، والأشعة والخدمات المخبرية.

ويضم المركز أطباء وأخصائيين وممرضين من مختلف الجنسيات يتمتعون بخبرات كبيرة في التعامل مع المرضى، ويهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة، وتقليل زمن انتظار المرضى.

وتابع جميل: «يتماشى المركز الطبي الجديد مع مهمتنا المتمثلة في توفير خدمات للرعاية صحية بمعايير عالمية في الإمارات، ولدينا أطباء بارزون في مجال تخصصاتهمـ وملتزمون بخدمة المرضى في الشارقة بأعلى معايير الرعاية الصحية»، مضيفاً أن «المجموعة تتطلع للوفاء بالتزاماتها تجاه مرضاها وفقاً لمبادئ التعاون والتعاطف والابتكار».

المراكز الصحية الخاصة في الدولة تطبق المعايير العالمية.