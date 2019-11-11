الامارات | «الفن الحضري دبي» يحتفي بإبداعات من الشارع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفن الحضري دبي» يحتفي بإبداعات من الشارع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض فنون العالم دبي، الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة في المنطقة، عن تعاونه مع علامة «روڤ» للفنادق، لإطلاق معرض الفن الحضري دبي، من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وسيقدم المعرض الجديد مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، التي أبدعها أبرز فناني الشارع المحليين والعالميين، وسط الأجواء الهادئة لفندق «روڤ مرسى دبي».

وبالإضافة إلى الأعمال الفنية المستوحاة من ثقافة الشارع، ستقدم ورش عمل حية للضيوف دروساً في مجالات الرسم بالرذاذ، ومهارات استخدام قوالب «ستنسل» على خلفية إيقاعات الهيب هوب المعاصرة.

أعمال حصرية

بالنسبة لعشاق الأعمال الفنية المخصصة والقابلة للارتداء، سيوفر المعرض فرصةً للحصول على جميع أنواع الملابس، من القمصان وصولاً إلى الأحذية الرياضية، المزينة بتصاميم فريدة. وكل ما يتعين على الضيوف القيام به هو إحضار ملابسهم أو مقتنياتهم المراد تزيينها، وترك هذه المهمة للفنانين.

كما سيقدم المعرض فرصة للراغبين في اقتناء الأعمال الفنية النادرة أو الحصرية، من مختلف أرجاء مشهد فنون الشارع المزدهر في الإمارات، مع توافر مجموعة متاحة للشراء من الأعمال الفنية ذات الإصدار المحدود.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في معرض الفن الحضري دبي، كلاً من «بيور إيفل» من معرض «فانداليست» في المملكة المتحدة، الذي سيعرض مجموعة من المطبوعات وزخارف «الستنسل» لطيف من أبرز الأسماء العالمية في مجال فنون الشارع.

ويشارك في المعرض كل من «إنفورس1 » و«فينك» و«مادي بوتشر» و«رايان وستاينز»، علاوة على مجموعة أخرى من الأسماء البارزة على المستويين المحلي والعالمي.

قبيل انطلاق الموسم

من جهتها، قالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «لقد لاقت فئة فنون الشارع رواجاً بين الزوار، خلال فعاليات دورة هذا العام من معرض فنون العالم دبي، لذا كنا حريصين على الاستفادة من هذا الزخم الكبير من أجل توفير تجربة مخصصة لعشاق الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، قبيل انطلاق موسم عام 2020». وأضافت «سيسهم تعاوننا مع (فانداليست آرت) وشراكتنا المستمرة مع (روڤ للفنادق)، في تعزيز قدرة معرض فنون العالم دبي على تقديم عروض مخصصة ومناسبة لعدد كبير من عشاق الفنون وهواة جمع الأعمال، إذ ستوفر الفعالية تجربة عملية للزوار ،وعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح لجميع الأعمار».

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مكان ملائم

من جانبه، قال مدير العمليات المؤسسية في «روڤ للفنادق»، بول بريدجر، عن الشراكة الواعدة مع معرض «فنون العالم دبي»: «يسعدنا تجديد التعاون مع المعرض لإطلاق (الفن الحضري دبي)، وقد حقق تعاوننا السابق لإطلاق معرض الفنانين الناشئين، في وقت سابق من هذا العام، نجاحاً لافتاً، ما دفعنا إلى المشاركة في المعرض الجديد، وفي الدورة المقبلة من معرض فنون العالم دبي 2020». وأضاف أن «توفير مكان ملائم، لمساعدة الفنانين المحليين والعالميين على التعبير عن إبداعاتهم والنهوض بالمشهد الفني المحلي لمدينة دبي، يعد من الأهداف التي لطالما عمل فريق علامة (روڤ) على تحقيقها، كما يتيح لنا معرض الفن الحضري دبي استمرار دعم فناني الشارع المحليين الموهوبين، وإلهام الأجيال المقبلة لمواصلة شغفها الإبداعي».

دورة سادسة

يطلق معرض فنون العالم دبي دورته السادسة، من الثامن إلى 11 أبريل المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. ويحظى المعرض في كل نسخة بإقبال لافت من المقتنين، الذين يبحثون عن لوحات وأعمال فنية بأسعار معقولة، وفي متناول اليد.

تريكسي لوه ميرماند:

«الفعالية ستوفر

تجربة عملية للزوار،

وعطلة نهاية أسبوع

مليئة بالمرح لجميع

الأعمار».