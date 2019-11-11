الامارات | وودي ألن و«أمازون».. يتصالحان طوعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن وودي ألن و«أمازون».. يتصالحان طوعاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المخرج الأميركي وودي ألن دعوى يطالب فيها شركة أمازون بتعويض قدره 68 مليون دولار، بسبب تراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع أحد أفلامه.
وأبلغ ألن و«أمازون» المحكمة الاتحادية في مانهاتن، يوم الجمعة، بإنهاء الدعوى طوعاً.
ورفع ألن الدعوى على «أمازون» في فبراير الماضي، قائلاً إنها لا يمكن أن تتخلى عن خطط توزيع فيلمه «يوم ممطر في نيويورك» (إيه ريني داي إن نيويورك) بسبب زعم «لا أساس له» بأنه تحرش بابنته بالتبني ديلان فارو في عام 1992. وردت «أمازون» في وثائق المحكمة قائلة إن تعليقات ألن المرتبطة بحركة «#مي_تو»، التي بدأت في أواخر 2017، ضمنت أن الشركة لن تحقق الأرباح المتوقعة من عقدها معه، مبررة قرارها إنهاء العلاقة.
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