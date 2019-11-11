الامارات | سارقة الزهور.. حمامة تبني عشها عند قبر الجندي المجهول

شكرا لقرائتكم خبر عن سارقة الزهور.. حمامة تبني عشها عند قبر الجندي المجهول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرقت حمامة زهور الخشخاش من قبر الجندي المجهول عند النصب التذكاري الوطني بالعاصمة الأسترالية كانبيرا، واستخدمته في بناء عش ملّون في المكان، مع اقتراب إحياء يوم الذكرى تكريماً للجنود الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى.
وذكرت صحيفة «وست أستراليان» أن الحمامة شيّدت العش بالزهور الحمراء، تحت ضوء ناعم يتسلل من نافذة زجاج ملون في النصب التذكاري. وزهرة الخشخاش رمز تستخدمه دول الكومنولث عرفاناً بالتضحية التي قدمها أفراد القوات المسلحة، الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون الواجب.
ويحل يوم ذكرى الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى اليوم الموافق 11 نوفمبر.
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